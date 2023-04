Jak opisuje serwis Puck, który opublikował zestawienie opracowane przez National Research Group, respondenci biorący udział w badaniu otrzymali bardzo precyzyjne zadanie - mieli wskazać pięć gwiazd, których udział w filmie skłoniłby ich do pójścia do kina. Nie było to pytanie o ulubionych czy najlepszych aktorów, a o tych, którzy są w stanie przyciągnąć widzów przed duży ekran. Wnioski mogą wydać się dość zaskakujące. Bo choć na przestrzeni ostatnich lat pojawiła się masa obiecujących aktorów i aktorek, to widownia wciąż przywiązana jest do starej hollywoodzkiej gwardii, która od lat dostarcza nam rozrywki, wrażeń i wzruszeń.

I tak na pierwszym miejscu zestawienia uplasował się Tom Cruise , którego popularność nie słabnie dzięki emocjonującej serii "Mission Impossible" oraz kontynuacji filmu "Top Gun". Na drugim miejscu zestawienia znalazł się specjalista od filmów akcji Dwayne Johnson , a za nim uplasował się Tom Hanks . Tuż za podium zameldował się Brad Pitt , a pierwszą piątkę zestawienia zamknął Denzel Washington .

Dopiero na szóstym miejscu pojawiła się pierwsza kobieta. Najchętniej oglądaną żeńską gwiazdą jest Julia Roberts . Siódme miejsce w rankingu zajął Will Smith , co pokazuje, że kinomani nie przejęli się jego wybrykiem podczas ubiegłorocznej gali wręczenia Oscarów. Na kolejnych pozycjach znaleźli się Leonardo DiCaprio , Johnny Depp i Kevin Hart . Co ciekawe, autorzy rankingu podkreślili, że Deppa najczęściej wskazywały kobiety w wieku powyżej 35. lat. To oznacza, że jego popularności wśród żeńskiej widowni nie zaszkodziły oskarżenia o przemoc domową ani bulwersujący proces z byłą żoną Amber Heard.

Stara gwardia Hollywood wciąż rządzi

Starsze pokolenie hollywoodzkich gwiazd okupuje też drugą dziesiątkę rankingu najchętniej oglądanych aktorów i aktorek. Na miejscu jedenastym znalazł się Keanu Reeves, a dalsze pozycje zajęli kolejno: Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Adam Sandler, Harrison Ford, George Clooney, Robert Downey Jr., Angelina Jolie, Morgan Freeman, Chris Hemsworth.

Pierwszy przedstawiciel młodego pokolenia - Tom Holland - pojawia się dopiero na 39. miejscu. Zendaya uplasowała się na pozycji 47., Jenna Ortega zajmuje 54. lokatę, a niezwykle popularnej Margot Robbie przypadła dopiero 67. pozycja w rankingu. Jeszcze dalej jest uznawany za objawienie ostatnich lat Timothee Chalamet - jego nazwisko znalazło się na 94. pozycji.

Jak wyliczył serwis Puck, średnia wieku najchętniej oglądanych na dużym ekranie gwiazd wynosi ponad 57 lat. To wyraźnie pokazuje, że młode gwiazdy - choć są popularne, utalentowane i stale obecne w mediach - o swoją pozycję i uznanie masowej widowni muszą jeszcze powalczyć.