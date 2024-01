"Biedne istoty". Premiera: 19 stycznia

" Biedne istoty " w reżyserii Yorgosa Lanthimosa powstały na kanwie książki Alasdaira Graya. Autorem scenariusza jest Tony McNamara, dla którego to już druga współpraca z Lanthimosem po oscarowej "Faworycie".

To opowieść o ewolucji Belli Baxter ( Emma Stone ), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera ( Willem Dafoe ). Pod jego opieką Bella uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia.



W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna ( Mark Ruffalo ). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.

Film zdobył Złotego Lwa na zeszłorocznym festiwalu filmowym w Wenecji. Jest również faworytem tegorocznych Złotych Globów, przede wszystkim w kategorii "najlepsza komedia lub musical". Ponadto otrzymał sześć innych nominacji, w tym dla Stone, Dafoe i Ruffalo.



"Anatomia upadku". Premiera: 23 lutego

"Anatomia upadku" to absolutne wydarzenie - zdobywca kilkudziesięciu nagród i wyróżnień, nominowany do czterech Złotych Globów, w tym dla najlepszego dramatu, i nagrodzony Złotą Palmą w Cannes. To mistrzowski thriller, w którym poszukiwanie odpowiedzi na pytanie "czy zabiła?" ogląda się jak pełną napięcia intrygę rodem z "Zaginionej dziewczyny" Davida Finchera . To coś więcej niż śledztwo w sprawie morderstwa: to niepokojąca podróż w sam środek burzliwej relacji w pozornie szczęśliwym małżeństwie. W roli głównej nominowana do Złotego Globu fenomenalna Sandra Hüller , typowana również jako jedna z głównych faworytek w oscarowym wyścigu.



Co ciekawe, reżyserka filmu Justine Triet pisała scenariusz ze swoim partnerem, Arthurem Harari, w czasie lockdownu. Reżyserka zaprzecza jednak, jakoby jej własne życie (i domowe kłótnie) stanowiły dla nich inspirację. "Wystawiliśmy nasz związek na próbę, ale na szczęście przetrwał" - mówiła Triet. Z kolei odbierając nagrodę za najlepszy scenariusz podczas gali Europejskich Nagród Filmowych, jej partner żartobliwie zapewnił, że film nie jest oparty na faktach, a on jeszcze żyje.

Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra - jego żona? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który zajmuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie, na które szukamy odpowiedzi, brzmi: "Czy to zrobiła?".

"Diuna: Część druga". Premiera: 1 marca

"Diuna: Część druga" ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.

W głównej roli ponownie zobaczymy Timothee Chalameta , który w widowiskowej produkcji powtarza rolę Paula Atrydy. "W pierwszym filmie Paul Atryda był studentem. W drugim zobaczymy jak zostaje liderem" - ujawnił gwiazdor. W kontynuacji "Diuny" do swoich ról powrócą również m.in. Josh Brolin , Dave Bautista , Stellan Skarsgard , Charlotte Rampling oraz Javier Bardem . Wśród nowych twarzy znajdą się m.in. Austin Butler , Florence Pugh , Christopher Walken oraz Léa Seydoux .



Film miał pierwotnie trafić do kin 3 listopada 2023. W związku ze strajkami w Hollywood premiera produkcji została jednak przeniesiona na przyszły rok. "Diuna: Część druga" ma być najdłuższym filmem w karierze Denisa Villeneuve'a . Produkcja będzie trwała 166 minut. Pierwsza część "Diuny", która trafiła na ekrany kin w 2021 roku, była więc o 11 minut krótsza.

"Według mnie ten film będzie o wiele lepszy niż pierwsza 'Diuna'" - zapewnił Villeneuve. - "Jest w nim o wiele więcej życia. Jest pewien rodzaj uczuć między bohaterami. Starałem się uchwycić intensywność relacji międzyludzkich, których nie udało mi się pokazać przy pierwszej 'Diunie'. Nie twierdze, że to będzie perfekcyjny film, ale jestem z niego o wiele bardziej zadowolony niż z pierwszej części".

"Strefa interesów". Premiera: 1 marca

Polsko-brytyjska koprodukcja "Strefa interesów" to wstrząsająca opowieść o idyllicznym życiu rodzinnym pierwszego komendanta Auschwitz, Rudolfa Hössa, które toczy się w cieniu krematoriów. Film luźno nawiązuje do głośnej powieści wojennej Martina Amisa z 2014 roku pod tym samym tytułem. Opisuje ona miłość między Hössem a jego żoną Hedwig, z którą miał pięcioro dzieci.



Obraz miał swą światową premierę na festiwalu w Cannes, gdzie otrzymał Grand Prix imprezy, a także nagrodę FIPRESCI. Pokazywano go również na festiwalu w Toronto, gdzie zebrał bardzo dobre opinie. W grudniu zeszłego roku otrzymał trzy nominacje do Złotych Globów 2024. Doceniono go w kategoriach: najlepszy film dramatyczny, najlepszy film nieanglojęzyczny oraz najlepsza muzyka.

Produkcja, którą nakręcono w Oświęcimiu, była współfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Za reżyserię odpowiada Brytyjczyk Jonathan Glazer , twórca filmów "Sexy Beast" i "Under the Skin". Główne role zagrali niemieccy aktorzy Christian Friedel i Sandra Hüller . Zdjęcia są dziełem dwukrotnie nominowanego do Oscara Łukasza Żala . Za produkcję filmu po polskiej stronie odpowiada Ewa Puszczyńska (Extreme Emotions), która przyłożyła wcześniej rękę do sukcesów "Idy" i "Zimnej wojny". Inni polscy twórcy zaangażowani w projekt to m.in. Joanna Kuś (scenografia), Waldemar Pokromski (charakteryzacja), Małgorzata Karpiuk (kostiumy) i Małgorzata Bereźnicka (kierowniczka produkcji).

"Furiosa: Saga Mad Max". Premiera: 24 maja

"Furiosa: Saga Mad Max" to wyczekiwany powrót do kultowego dystopijnego świata, stworzonego przez George'a Millera ponad 30 lat temu w filmach z serii "Mad Max". Nowa odsłona cyklu to oryginalna i samoistna przygoda, ukazującą początki nieustraszonej postaci granej przez Charlize Theron w filmie "Mad Max: Na drodze gniewu".

Kiedy świat upada, młoda Furiosa zostaje uprowadzona z Zielonego Miejsca Wielu Matek. Wpada w ręce potężnej Hordy Bikerów, której przewodzi watażka Dementus. Po przebyciu Pustkowi porywacze docierają do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. Dwóch tyranów zaczyna walkę o władzę, Furiosa zaś musi przetrwać wiele prób, jednocześnie gromadząc środki, które pozwolą jej wrócić do domu - brzmi oficjalny opis filmu.



Realizacja filmu "Furiosa: Saga Mad Max" opóźniła się z powodu sporów prawnych. Miller rozważał, by rolę Furiosy powtórzyła Charlize Theron, jednak wymagałoby to jej cyfrowego odmłodzenia, co zniechęciło reżysera. Jest on zdania, że póki technologia nie pozwoli na w pełni wiarygodne odtworzenie ludzkiego oblicza, nie ma sensu jej stosować

"Długo myślałem, że będziemy mogli wykorzystać komputerową technikę odmładzania aktorów i zastosować ją dla Charlize. Nie wydaje mi się jednak, żebyśmy byli blisko w pełni wiarygodnego efektu takiej transformacji. Pomimo odważnych prób w 'Irlandczyku', to nieznane w pełni terytorium. Wszyscy są blisko rozwiązania problemów z tym związanych, w szczególności Japończycy. Uważam jednak, że jeszcze długa droga przed nami" - powiedział Miller. Ostatecznie rolę główną dostała Anya Taylor-Joy . W filmie partnerował jej będzie Chris Hemsworth .

"W głowie się nie mieści 2". Premiera: 14 czerwca

Zrealizowana w 2015 roku animacja "W głowie się nie mieści" w reżyserii Pete'a Doctera opowiadała o nastolatce o imieniu Riley. Jak każdym z nas, bohaterką kierują uczucia: Radość, Strach, Złość, Obrzydzenie i Smutek. Kiedy dziewczyna jest zmuszona porzucić swoje dotychczasowe życie na środkowym zachodzie USA, ponieważ jej ojciec dostał pracę w San Francisco, usiłuje dostosować się do nowej sytuacji. Chociaż Radość, najważniejsze uczucie, robi wszystko, by utrzymać pozytywną atmosferę, Riley nie jest łatwo odnaleźć się w nowym mieście, domu i szkole...

Główny element fabuły stanowią zmagania Radości i Smutku oraz chaos, jaki opanowuje Centralę, gdy u steru pozostają tylko Gniew, Strach i Odraza. Cały film opowiadał zasadniczo o dążeniu do uzyskania emocjonalnej równowagi, tak niezbędnej dla zachowania zdrowia psychicznego. Animacja Pete'a Doctera okazała się wielkim hitem, zdobywając Oscara, Złoty Glob oraz nagrodę BAFTA.

Dziewięć lat po premierze "W głowie się nie mieści" do kin trafi sequel animowanego hitu. Z opublikowanego właśnie zwiastuna dowiadujemy się, że twórcy wprowadzili do życia dorastającej bohaterki nową emocję - Niepewność. Za reżyserię "W głowie się nie mieści 2" odpowiada Kelsey Mann . Scenariusz wyszedł spod pióra Meg LeFauve, która była także współscenarzystką oryginału.

"Deadpool 3". Premiera: 26 lipca

"Deadpool 3" to pierwszy film serii realizowany w ramach uniwersum Marvela. Reżyser Shawn Levy zapowiada jednak, że w produkcji nie zabraknie scen przemocy i czarnego humoru oraz sugeruje, że "Deadpool 3" przeznaczony będzie tylko dla dorosłych widzów.



Głównym bohaterem cyklu jest Wade Wilson (Ryan Reynolds), najemnik o niewyparzonej gębie i zdolności regeneracji. Ubrany w czerwono-czarny kostium zabijaka jest świadomy, że znajduje się w filmie superbohaterskim i często zwraca się do publiczności oraz nawiązuje do innych produkcji o zamaskowanych bohaterach.

W trzeciej części dołącza do niego Hugh Jackman, który ponownie wcielił się w Wolverine'a. Według plotek obaj mają skakać między alternatywnymi rzeczywistościami i spotkać na swojej drodze masę innych postaci z uniwersum Marvela. To tym bardziej prawdopodobne, że to jedyna produkcja spod znaku MCU, jaką zobaczymy w przyszłym roku.

"Sok z żuka 2". Premiera: 6 września

Na razie niewiele wiadomo na temat fabuły kontynuacji "Soku z żuka" , czyli kultowej produkcji z 1988 roku. Znana jest za to obsada, w której znajdują się artyści związani z sukcesem pierwszej części filmu - Michael Keaton i Winona Ryder . Na fotelu reżysera zasiądzie ponownie Tim Burton . Wiadomo również, że gwiazdom części pierwszej partnerować będą Jenna Ortega , która zagra córkę postaci granej przez Ryder oraz Justina Theroux . W obsadzie znaleźli się również: Monica Bellucci (jako ukochana tytułowej postaci), prywatnie partnerka reżysera, a także Willem Dafoe (ma zagrać detektywa w zaświatach).



Przypomnijmy, że "Sok z żuka" opowiada historię młodego małżeństwa, państwa Maitlandów ( Alec Baldwin , Geena Davis ), którzy wkrótce po zamieszkaniu w nowym domu giną w wypadku samochodowym. Jako duchy muszą znosić towarzystwo pochodzących z Nowego Jorku nowych nabywców domu. Ich córka to jedyna osoba, która dostrzega zjawy. Chcąc pozbyć się nowojorskiej rodzinki, Maitlandowie postanawiają skorzystać z pomocy tytułowego bioegzorcysty. Film okazał się artystycznym i kasowym sukcesem, zarabiając w kinach prawie 75 milionów dolarów. Na jego podstawie powstał też popularny broadwayowski musical.

Jednym z producentów "Soku z żuka 2" jest Brad Pitt - poprzez należącą do niego firmę Plan B. Autorami scenariusza są Alfred Gough i Miles Millar, którzy pracowali już z Burtonem przy hitowym serialu Netfliksa - "Wednesday".

"Joker: Folie à deux". Premiera: 2 października

"Joker" Todda Phillipsa był jednym z najgłośniejszych filmów 2019 roku. Obraz otrzymał Złotego Lwa w Wenecji oraz 11 nominacji do Oscara, z których dwie - dla aktora pierwszoplanowego ( Joaquin Phoenix ) i kompozytorki Hildur Guðnadóttir - zamieniły się w złote statuetki. Ponadto obraz zarobił w kinach ponad miliard dolarów!



Druga część filmu inspirowanego historią nemezis Batmana opowie o relacji Arthura Flecka (Phoenix) z doktor Harleen Quinzel ( Lady Gaga ). Psycholożka pod wpływem przestępcy zatraci się w szaleństwie i dołączy do niego jako Harley Quinn. Film nie jest powiązany fabularnie z innymi adaptacjami komiksów DC.

"Joker: Folie à deux" jest zapowiadany jako musical. W obsadzie oprócz Phoenixa i Lady Gagi znaleźli się także: Brendan Gleeson , Zazie Beetz , Jacob Lofland i Catherine Keener .



"Gladiator 2". Premiera: 22 listopada

O kontynuacji "Gladiatora" głośno jest już od 2018 roku. To właśnie wtedy, wraz z informacją o rozpoczęciu prac nad scenariuszem, zaprezentowano też krótki opis fabuły planowanego filmu. Jego bohaterem jest grany przez Paula Mescala dorosły Lucjusz, siostrzeniec cesarza Kommodusa i wnuk Marka Aureliusza, który pozostaje pod wielkim wpływem męstwa zaprezentowanego przez Maximusa. Mescal zapewniał niedawno, że sequel kultowego filmu, to naprawdę dobrze napisana produkcja, która w godny sposób odda hołd oryginałowi.



W pozostałych rolach w nowym filmie Ridleya Scotta wystąpią: Denzel Washington, Connie Nielsen , Derek Jacobi , Djimon Hounsou, Joseph Quinn, Fred Hechinger i Pedro Pascal .