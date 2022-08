"Dziewczyny z Dubaju" były liderem polskiego box-office w 2021 roku. Obraz w reżyserii Marii Sadowskiej obejrzało w polskich kinach ponad milion widzów.



Był to nie tylko najchętniej oglądany polski film, ale też największy sukces frekwencyjny rodzimej produkcji od czasu początku pandemii. Lepsze okazały się jedynie: najnowsza odsłona przygód Jamesa Bonda "Nie czas umierać" oraz "Diuna" , czyli pełna gwiazd hollywoodzka superprodukcja.



Można by pomyśleć, że ogromny sukces finansowy "Dubajek" przełożył się również na wynagrodzenie Dody , która była producentką kreatywną filmu. Nic bardziej mylnego - wokalistka nie otrzymała nawet złotówki od czasu, kiedy film trafił do kin.

"Dziewczyny z Dubaju": Doda nie zarobiła na filmie

"Po wyjściu filmu, nie zarobiłam na nim ani złotówki (...) Jeżeli producent dobrze się z tym czuje, nie dzieląc się ze mną przychodni z dystrybucji, to też nie mogę żyć tym żalem. Muszę iść dalej i chcę iść dalej" - powiedziała Doda w wywiadzie dla WP.

"Nauczyłam się też, że te pieniądze... co tak naprawdę dają? Raz są, raz ich nie ma. Wszystko człowiek jest w stanie w chwilę stracić. Dlatego najważniejszy jest święty spokój" - dodała.

W wywiadzie dla WP Doda przyznała również, że nie ma żadnego wpływu na to, co teraz dzieje się z filmem. "Zwolniłam się z funkcji prezesa, żeby nie brać odpowiedzialności za coś, na co nie mam żadnego wpływu" - stwierdziła.



"W momencie, kiedy oddałam ten film i poświęciłam mu 2 lata, tak naprawdę zostałam odsunięta od wszystkich decyzji i dystrybucji... nawet nie odsunięta, po prostu totalnie pomijana w tych decyzjach. Dowiadywałam się od fanów zagranicznych, że mój film leci w kinie w Czechach, we Francji, w Anglii. Teraz, jak zobaczyłam, że został on przetłumaczony i jest w dystrybucji amerykańskiej, byłam również w szoku" - przyznała Doda.



Doda nie decydowała również o tym, że film zostanie sprzedany do Rosji, gdzie "Dziewczyny z Dubaju" stały się wielkim hitem. "A Rosja? [Sprzedaż - przyp. red.], która wzbudziła ogromną kontrowersję wśród reżyserki i aktorów, którzy solidaryzowali się w Ukrainą, również nie była moją decyzją. Ciężko mi jest to powiedzieć, bo to jest taki rodzaj ogromnej porażki z mojej strony. Wydaje mi się, że znowu dałam się wykorzystać" - dodała Doda.

Doda traktuje całą tę sytuację jako kolejną lekcję, którą dostała od życia. "Zrobiłam tą czarną robotę, zrobiłam ten film, wypromowałam go jak umiałam, a potem po prostu dostałam kopa w du..." - przyznała z żalem.