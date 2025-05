Millennium Docs Against Gravity 2025: 187 filmów z całego świata

22. festiwal Millennium Docs Against Gravity: "Między nami cały świat"

Festiwal Millennium Docs Against Gravity (MDAG) to jedno z największych wydarzeń poświęconych kinu dokumentalnemu w Europie. Jego tegoroczna, 22. odsłona rozpocznie się 9 maja i potrwa do 18 maja. Wydarzenie odbędzie się w siedmiu miastach - w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz Bydgoszczy.

Jak podkreślił dyrektor festiwalu Artur Liebhart, MDAG to "wyspa dla wrażliwców, dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej o świecie, w którym żyją".

"To miejsce dla ludzi, dla których pojęcie empatii - pomimo aktualnych zawirowań pomiędzy dwoma stronami Atlantyku - jest nadal istotne. Miejsce dla ludzi ciekawych świata. Hasło 'Między nami cały świat' jest dosyć pojemne. Dotyczy tego, iż nasz festiwal odbywa się równocześnie w siedmiu miastach w Polsce. Twórcy jeżdżą na spotkania poza Warszawę, do innych festiwalowych miast. Ale dotyczy też całej rodziny festiwalowej - to już czwarte pokolenie, które organizuje ten festiwal. Bardzo cieszymy się, że jesteśmy ciekawym miejscem dla młodych ludzi" - powiedział dziennikarzom.

MDAG: w konkursie najwybitniejsze filmy sezonu

W konkursie głównym powalczy 12 tytułów. Szansę na Nagrodę Banku Millennium zyskały m.in. "Pociągi" Macieja Drygasa, "Nagłe przebłyski głębi istnienia" Marka Cousinsa, "Baby Doe" Jessiki Earnshaw oraz "A w niej pragnienie" Myrid Carten.

"Są tu najwybitniejsze filmy sezonu, zrealizowane przez twórców i twórczynie z całego świata. Te obrazy przedstawiają świat z bardzo różnych perspektyw społecznych i politycznych. Mamy nadzieję, że dokumenty pogłębią perspektywy najważniejszych historii, które aktualnie dzieją się na świecie - zarówno na wschodzie, jak i zachodzie od Polski" - zwrócił uwagę dyrektor MDAG.

Wśród nominowanych do głównej nagrody znalazł się również "Coexistence, My Ass!" Amber Fares - film otwarcia tegorocznego festiwalu. Projekcji będzie towarzyszyć spotkanie z bohaterką filmu, komiczką i aktywistką Noam Shuster-Eliassi.

"Izraelka ta miała to szczęście - a dla niektórych nieszczęście - że wychowywała się w jedynym w Izraelu miejscu, w którym żyją obok siebie Palestyńczycy i Żydzi. Przez wiele lat była orędowniczką współistnienia obu narodów. Reprezentowała tę ideę w Organizacji Narodów Zjednoczonych. W pewnym momencie wpadła na pomysł, że stand-up jest bardzo ciekawą formą pokazywania wspólnych rzeczy obu narodów. Bardzo szybko zyskała zaufanie zarówno Żydów, jak i Palestyńczyków. Stała się gwiazdą humoru na całym Bliskim Wschodzie. Otrzymała stypendium Uniwersytetu Harvarda na rozwój stand-up'ów" - wspomniał Liebhart.

Po raz pierwszy w historii festiwalu zwycięzca Grand Prix będzie miał otwartą drogę do walki o Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. MDAG znalazł się bowiem na liście festiwali kwalifikujących do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Konkurs polski - 10 dokumentów. Co jeszcze?

Do konkursu polskiego zakwalifikowano 10 dokumentów. Są wśród nich "Listy z Wilczej" Arjuna Talwara, "Pod powierzchnią" Kingi Michalskiej, "Das Deutsche Volk" Marcina Wierzchowskiego i "Zaufaj mi" Joanny Ratajczak.

Po raz kolejny w trakcie festiwalu poznamy również laureata Green Warsaw Award, nagrody ufundowanej przez m.st. Warszawa. Konkurs towarzyszy sekcji Klimat na zmiany.

Wśród tytułów, których nie można przegapić, dyrektor MDAG wymienił "Kubę, na zachód od Zapaty" Davida Bima. "Obraz opowiada o rodzinie. Ojciec poluje na mokradłach na aligatory i dzięki temu utrzymuje swoich bliskich. Matka zajmuje się chorym synem. To film, który nawiązuje do najwspanialszych formalnych i zdjęciowych tradycji kina dokumentalnego. Mogę porównać go do dzieł Siergieja Dworcewoja" - podkreślił.

Zdaniem Liebharta warto też zwrócić uwagę m.in. na "Drapieżników" Davida Osita poświęconych telewizyjnemu show Chrisa Hansena "Złapać drapieżnika", przygotowanemu przez NBC. "Program polegał na tym, że bardzo młodzi ludzie wabili potencjalnych przestępców do swoich domów. Gdy te osoby były do nich wpuszczane, wyskakiwała ekipa, a za drzwiami czekała policja, by zakuć delikwenta w kajdanki. (...) Show bardzo szybko zeszło z ramówki. Reżyser przygląda się temu, zastanawia się, co fenomen tego show mówi o nas, widzach. Dlaczego oglądamy takie programy, co nas w nich przyciąga. Ten film pokazuje, czym jest telewizja i dlaczego dla wielu jest bardzo niebezpieczna" - podsumował.

Liebhart na swojej liście "must have" umieścił również m.in. "Nagłe przebłyski głębi istnienia" Marka Cousinsa, "A w niej pragnienie" Myrid Carten, "One to One: John i Yoko" Kevina Macdonalda oraz "Tylko na Ziemi" Robin Petre.

22. festiwal Millennium Docs Against Gravity potrwa od 9 do 18 maja w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz Bydgoszczy. Część online odbędzie się w dniach 20 maja - 2 czerwca. Szczegóły można uzyskać na oficjalnej stronie festiwalu.