Cezary Harasimowicz nagrodzony przez Gildę Scenarzystów Polskich

Cezary Harasimowicz laureatem Nagrody Gildii Scenarzystów Polskich za całokształt twórczości

Cezary Harasimowicz jest jednym z najważniejszych polskich scenarzystów i pisarzy, autorem scenariuszy filmowych i telewizyjnych, powieści oraz słuchowisk radiowych, a także reżyserem. Jest m.in. autorem scenariusza do kultowego filmu "Bandyta" w reżyserii Macieja Dejczera, współautorem scenariusza "300 mil do nieba", współtwórcą serialu "Ekstradycja", a także autorem licznych książek i scenariuszy filmowych.

Masterclass z Cezarym Harasimowiczem odbędzie się 21 marca o godz. 13:00 w Kinie Kultura w Warszawie. Będzie to wyjątkowa okazja, by posłuchać o pracy scenarzysty, kulisach powstawania filmów i seriali oraz o drodze twórczej jednego z najważniejszych autorów polskiego kina.

Tego samego dnia wieczorem odbędzie się gala czwartej edycji Nagród GSP, na której Cezary Harasimowicz odbierze nagrodę. Wtedy zostanie też wręczona Nagroda Specjalna GSP, której laureat zostanie ogłoszony podczas uroczystości. Tradycyjnie też, Gildia wyróżni swoimi nagrodami produkcje, których premiera odbyła się w minionym roku. Mają one na celu promowanie pracy scenarzystek i scenarzystów, podkreślenie ich roli w procesie twórczym i wzmocnienie ich pozycji na rynku.

Przypomnijmy, że nominacje do Nagród GSP otrzymały w tym roku za Scenariusz Pełnometrażowego Filmu Fabularnego "Dom dobry" - scen. Wojciech Smarzowski, "Dziewczyna z igłą" - scen. Magnus von Horn, Line Langebek, "Larp. Miłość, trolle i inne questy" - scen. Kordian Kądziela, Michał Wawrzecki, "Ministranci" - scen. Piotr Domalewski i "Utrata równowagi" - scen. Korek Bojanowski, Katia Priwieziencew.

W kategorii Scenariusz Serialu Fabularnego na nagrodę szanse mają: "1670", sezon 2 - scen. Jakub Rużyłło, "Aniela" - scen. Paweł Demirski, "Heweliusz" - scen. Kasper Bajon, "Niebo. Rok w piekle" - scen. Jakub Korolczuk i "The Office, sezon 5" - scen. Łukasz Sychowicz, Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki oraz Mateusz Płocha.

Nagroda GSP dla Dziennikarzy i Dziennikarek

Chcąc docenić wkład mediów w podnoszenie świadomości tego zawodu w branży i wśród widzów, Gildia po raz pierwszy przyzna w tym roku swoją Nagrodę Gildii Scenarzystów Polskich dla Dziennikarzy i Dziennikarek - wyróżnienia dla tych, którzy w swoim przekazie dostrzegają rolę scenarzystek oraz scenarzystów i znaczenie scenariusza w procesie tworzenia filmu i serialu.

Nominacje otrzymali: Aneta Kozioł (Polityka), Katarzyna Czajka-Kominiarczuk (Zwierz popkulturalny), Michał Oleszczyk, Michał Lipiński (Ponarzekajmy o filmach) oraz Krzysztof Spór (Spór w kinie).

Panel scenarzystów i dziennikarzy

Nagrodzie dla przedstawicieli mediów towarzyszy panel "O autorstwie, widoczności i wspólnym opowiadaniu świata". Wezmą w nim udział Dana Łukasińska, Michał A. Zieliński (GSP), Krzysztof Gureczny (GSP), Łukasz Muszyński (Filmweb), Aneta Kyzioł (Polityka) i Katarzyna Czajka-Kominiarczuk (Zwierz Popkulturalny).

Rozmowa będzie próbą odpowiedzi na pytanie: z czego wynika pomijanie scenarzystów w informacjach prasowych i recenzjach. Paneliści zastanowią się też, jak może wyglądać współpraca twórców i dziennikarzy, jak wspólnie budować świadomy język mówienia o filmach i serialach oraz co może sprawić, by scenarzyści stali się pożądanymi przez media rozmówcami. Spotkanie odbędzie się 21 marca o 11:00 w kinie Kultura.