"Predator: Łowca": epickie widowisko science-fiction

Akcja filmu "Predator: Łowca" rozgrywa się w 1719 roku na terytorium zamieszkałym przez Indian z plemienia Komanczów, a konkretnie na Wielkich Równinach. Można go uznać za prequel do oryginalnego "Predatora" z Arnoldem Schwarzeneggerem. Bohaterką jest wojowniczka Naru (Amber Midthunder), która stara się ochronić swoje plemię przed krwiożerczym najeźdźcą z kosmosu.

Naru wychowywała się w cieniu najbardziej legendarnych łowców przemierzających Wielkie Równiny. Kiedy jej wiosce zaczyna grozić niebezpieczeństwo, postanawia chronić swoich ludzi. Napastnik, którego tropi, okazuje się być wysoko rozwiniętym drapieżnikiem z innej planety, uzbrojonym w zaawansowany technicznie arsenał. Wkrótce dochodzi do bezwzględnej i przerażającej konfrontacji między wojowniczką i obcym.

"Predator: Łowca" to rozpoczęcie nowej serii we franczyzie o istocie pozaziemskiej. Reżyserem jest Dan Trachtenberg, o którym w 2016 roku usłyszał świat za sprawą filmu "Cloverfield Lane 10".

Film otrzymał nagrodę Emmy za Najlepszy montaż w filmie telewizyjnym, a ponadto był aż pięciokrotnie nominowany do tej najważniejszej telewizyjnej nagrody - w kategoriach: Najlepszy film telewizyjny 2023 roku, Najlepszy scenariusz (Dan Trachtenberg, Patrick Aison), Najlepsza muzyka (Sarah Schachner), Najlepsza reżyseria (Dan Trachtenberg) oraz Najlepszy montaż.

