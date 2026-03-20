Polsat pokaże dzisiaj epickie widowisko science-fiction. Krytycy byli zachwyceni

Oprac.: Justyna Miś

Film "Predator: Łowca" ("Predator: Prey") opowiada historię wojowniczki Naru z plemienia Komanczów, która stawia czoła śmiertelnemu zagrożeniu z kosmosu. To epickie widowisko, które wbija w fotel i zostało docenione przez krytyków. Polacy zobaczą dzisiaj w telewizji.

Młoda kobieta z długimi ciemnymi włosami w zielonej tunice; w tle jasny las, kadr z filmu "Predator: Łowca".
"Predator: Łowca"Disney+materiały prasowe

"Predator: Łowca": epickie widowisko science-fiction

Akcja filmu "Predator: Łowca" rozgrywa się w 1719 roku na terytorium zamieszkałym przez Indian z plemienia Komanczów, a konkretnie na Wielkich Równinach. Można go uznać za prequel do oryginalnego "Predatora" z Arnoldem Schwarzeneggerem. Bohaterką jest wojowniczka Naru (Amber Midthunder), która stara się ochronić swoje plemię przed krwiożerczym najeźdźcą z kosmosu.

    Naru wychowywała się w cieniu najbardziej legendarnych łowców przemierzających Wielkie Równiny. Kiedy jej wiosce zaczyna grozić niebezpieczeństwo, postanawia chronić swoich ludzi. Napastnik, którego tropi, okazuje się być wysoko rozwiniętym drapieżnikiem z innej planety, uzbrojonym w zaawansowany technicznie arsenał. Wkrótce dochodzi do bezwzględnej i przerażającej konfrontacji między wojowniczką i obcym.

    "Predator: Łowca" to rozpoczęcie nowej serii we franczyzie o istocie pozaziemskiej. Reżyserem jest Dan Trachtenberg, o którym w 2016 roku usłyszał świat za sprawą filmu "Cloverfield Lane 10".

    Film otrzymał nagrodę Emmy za Najlepszy montaż w filmie telewizyjnym, a ponadto był aż pięciokrotnie nominowany do tej najważniejszej telewizyjnej nagrody - w kategoriach: Najlepszy film telewizyjny 2023 roku, Najlepszy scenariusz (Dan Trachtenberg, Patrick Aison), Najlepsza muzyka (Sarah Schachner), Najlepsza reżyseria (Dan Trachtenberg) oraz Najlepszy montaż.

    "Predator: Łowca" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

    Film "Predator: Łowca" zostanie dzisiaj, 20 marca, wyemitowany w Polsacie o godz. 23.05.

