Nie będzie dzisiaj czasu na sen. W telewizji komedia akcji z gwiazdorską obsadą

"Diamentowa afera": brawurowa komedia akcji. O czym opowiada film?

Miles Logan bierze udział w spektakularnym napadzie na firmę jubilerską. Podczas ucieczki przed policją w desperacji ukrywa łup w budowanym właśnie biurowcu. Sprytny złodziej zostaje jednak zdradzony przez wspólników. Logan trafia więc w ręce policji i zostaje skazany na na dwa lata więzienia. Gdy w końcu odzyskuje wolność jego głowę zaprząta tylko jedna myśl - jak odzyskać diament.

Wkrótce Miles odkrywa, że będzie to trudniejsze, niż przypuszczał. Okazuje się bowiem, że w budynku, w którym ukrył cenny kamień, obecnie mieści się komisariat policji. Aby się tam dostać, Logan postanawia udawać stróża prawa. Zdobywa fałszywe dokumenty i jako doświadczony detektyw, który został tu oddelegowany, zjawia się na posterunku. Jego partnerem zostaje młody, bardzo ambitny detektyw - wyjątkowy służbista Carlson...

Zabawne sytuacje, błyskotliwe, humorystyczne dialogi i szybka akcja to atuty tej produkcji. Reżyser filmu, Les Mayfield, jest twórcą takich komedii, jak "Flubber" czy "Cud w Nowym Jorku". Główną rolę w tym filmie powierzył znanemu amerykańskiemu komikowi Martinowi Lawrence'owi, który zagrał między innymi w produkcji "Bad Boys". U boku gwiazdora zobaczymy także Luke'a Wilsona czy Petera Greene'a.

"Diamentowa afera" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Diamentowa afera" zostanie wyemitowany dziś, 20 marca o godzinie 20:05 w TV4.

Na ekranie iskrzyło, a poza planem? Nie przepadali za sobą