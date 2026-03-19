Dzień pełen wspaniałych chwil. Polsat wyemituje uwielbiane bajki

Polsat przygotował wyjątkowe produkcje z okazji Disney Day! Magiczny dzień rozpocznie się poruszającą historią o miłości, odpowiedzialności i akceptacji samego siebie. "Kraina lodu" to wzruszająca opowieść o dwóch siostrach - Elsie i Annie, którym przyjdzie zmierzyć się z przeciwnościami losu. Nie zabraknie uwielbianych bohaterów, takich jak Olaf, Kristoff i Sven.

Z mroźnych krajobrazów widzowie przeniosą się prosto do tętniącego życiem Paryża. "Ratatuj" to pełna uroku opowieść o małym szczurze, który marzy o wielkiej karierze kulinarnej - historia zdecydowanie doprawiona sporą szczyptą humoru.

Francuską stolicę zamieniamy na nowoczesną metropolię zamieszkałą przez zwierzęta zwaną "Zwierzogród". Króliczka Judy Hopps ma trudne zadanie udowodnić swoją wartość jako pierwszy królik zatrudniony w zawodzie policjanta. To opowieść z ważnym przesłaniem mówiąca o tolerancji i przełamywaniu stereotypów.

Wyruszamy w kolejną podróż - tym razem na bezkresne wody oceanu, gdzie "Vaiana: Skarb oceanu" zaprasza do świata legend, szacunku do tradycji i pięknej muzyki. Tytułowa bohaterka wyrusza w niebezpieczną podróż aby zrozumieć własną drogą i odwagę oraz przywrócić równowagę światu.

Na zakończenie filmowego dnia z bohaterami Disneya, Polsat zaprasza na wyjątkową premierę "W głowie się nie mieści 2". Kontynuacja kultowej animacji ponownie zabierze widzów do umysłu Riley, która wkracza w okres dorastania co powoduje prawdziwy emocjonalny rollercoaster.