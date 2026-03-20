Najbardziej widowiskowy film roku? Epickie osiągnięcie kinematografii

"Projekt Hail Mary"

"Projekt Hail Mary" jest oparty na książce Andy'ego Weira pod tym samym tytułem. Nauczyciel nauk ścisłych Ryland Grace budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Gdy wraca mu pamięć, zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko na Ziemi przed zagładą, ale nieoczekiwana przyjaźń oznacza, że być może nie będzie musiał robić tego sam.

W roli głównej wystąpił Ryan Gosling. Towarzyszą mu Sandra Hüller i Milana Vayntrub. Scenariusz napisał Drew Goddard. Za kamerą stanęli Phil Lord i Chris Miller, twórcy serii "21 Jump Street", pomysłodawcy animacji "Lego: Przygoda" oraz "Spider-Man: Uniwersum". Otwarcie filmu pokazano w kwietniu 2025 roku podczas CinemaConu w Las Vegas. Wywarło ono ogromne wrażenie na publiczności.

Najnowsze recenzje gotowej produkcji również napawają optymizmem. "'Projekt Hail Mary' to epickie osiągnięcie kinematografii" - napisał Scott Menzel. - "Phil Lord i Chris Miller jakimś cudem znów podnieśli poprzeczkę, dostarczając dzieło, które jest nie tylko ich najbardziej ambitnym projektem do tej pory, ale też najbardziej kompletnym". "Nic nie jest w stanie przyćmić galaktycznego uroku Ryana Goslinga" - uzupełniał Barry Hertz.

"Baw się dobrze i przeżyj"

Sam Rockwell w ostatnich latach niezbyt często wracał na plan zdjęciowy, a przecież jego role w takich filmach, jak "Niebezpieczny umysł", "Autostopem przez Galaktykę" czy "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" są uznawane za kultowe. Ma w sobie niezwykły ekranowy magnetyzm i niepowtarzalną charyzmę. Jeśli już decyduje się na udział w filmie, zawsze są to projekty, które mówią o czymś ważnym albo spotykają się z ogromnym zainteresowaniem publiczności.

I tak też jest w wypadku przygodowej komedii "Baw się dobrze i przeżyj", najnowszej produkcji Gore'a Verbinskiego - wizjonera odpowiedzialnego za serię "Piraci z Karaibów" i oscarową animację "Rango". Oprócz Rockwella obsadę uzupełniają kolejne gwiazdy: Haley Lu Richardson ("Biały Lotos"), Michael Peña ("Ant-Man", "Narcos: Mexico"), Zazie Beetz ("Joker", "Deadpool 2") oraz Juno Temple ("Ted Lasso", "Substancja").

Kiedy tajemniczy "człowiek z przyszłości" (Rockwell) pojawia się w nocnym barze w Los Angeles, wywraca do góry nogami życie zapatrzonych w telefony klientów. Ma tylko jedną noc, aby zebrać grupę przypadkowych, sfrustrowanych klientów i wyruszyć na niebezpieczną misję, która zdecyduje o losach ludzkości. Stawką jest przetrwanie w świecie, w którym zbuntowana sztuczna inteligencja szykuje ostateczny cios. Każdy z bohaterów to kalejdoskop różnorodności - czy razem zdołają ocalić przyszłość?

"Alpha"

Trzynastoletnia Alpha mieszkająca z wychowującą ją samotnie matką wraca do domu z imprezy z nielegalnie wykonanym tatuażem. Ta pozornie nic nieznacząca sytuacja wywraca jej życie do góry nogami.

"Alpha" to najbardziej osobisty i przejmujący film w karierze laureatki Złotej Palmy w Cannes za "Titane" Julii Ducournau. To subtelny, choć niepozbawiony gatunkowego pazura portret trzynastoletniej dziewczyny stojącej na progu dorosłości oraz jej matki, która próbuje odnaleźć się w zmieniającej się relacji z dojrzewającym dzieckiem. Ducournau z niezwykłą odwagą i wyczuciem przygląda się momentowi przejścia między dzieciństwem a dorosłością.

W efekcie "Alpha" to poruszające kino o odkrywaniu siebie, granicach opieki i potrzebie autonomii - emocjonalny portret relacji matka-córka, opowiedziany z empatią i niezwykłą wizualną wyobraźnią.

"Miłość, która zostaje"

Nowy film Hlynura Pálmasona ("Biały, biały dzień", "Godland") "Miłość, która zostaje" łączy w sobie nordycką powściągliwość i ogromną dawkę niepodrabialnego, północnego humoru. To historia o rozpadzie pewnej rodziny, będąca zaskakującą hybrydą emocji i stylów: jest intymna i melancholijna, ale jednocześnie pełna rozmachu; niezwykle czuła, ale zarazem szydercza i slapstickowa.

Pálmason odmalowuje życiowe bardo - stan zawieszenia, w jakim znajdują się jego bohaterowie: małżeństwo i ich troje dzieci. Magnus jest marynarzem na statkach rybackich, a Anna to artystka marząca o przełomie w karierze. Każde z nich na własną rękę próbuje posklejać rodzinę, ale to Magnus czuje się tym wyrzuconym za burtę.

Studium rozstania jest dla Pálmasona okazją do przyjrzenia się - z ironią i czułością - mężczyznom, dryfującym, zagubionym, szukającym dla siebie nowych ról. Nawigując pomiędzy porami roku (film przedstawia okrągły rok z życia rodziny), portretując surowy pejzaż Islandii, obsesyjnie przyglądając się maszynom, reżyser bezbłędnie znajduje wizualne ekwiwalenty uczuciowego i egzystencjalnego rozchwiania. Ten przejmujący i nieodparcie śmieszny film jest jednym z najwspanialszych hołdów złożonych miłości, jakie stworzyło kino.

"Ostatnia sesja w Paryżu"

"Ostatnia sesja w Paryżu" to błyskotliwy kryminał psychologiczny, w którym napięcie miesza się z groteską, a rozwiązanie tajemnicy staje się intrygującą grą i konfrontacją bohaterki z samą sobą...

W głównej roli w tym francuskim filmie występuje dwukrotna laureatka Oscara Jodie Foster. Reżyserka filmu, Rebecca Zlotowski nigdy nie kryła podziwu dla gwiazdy Hollywood ani chęci współpracy z nią. Zanim jednak doszło do ich spotkania, Foster zapoznała się ze scenariuszem. Jak sama przyznaje, nie ma dla niej znaczenia, czy reżyser jest osobą znaną, czy dopiero debiutującą, najważniejszy jest tekst. W tym przypadku od razu było jasne, że scenariusz jest doskonały i opowiada niezwykłą historię.

Lilian (Foster) jest cenioną psychiatrą prowadzącą własną praktykę w Paryżu. Jej uporządkowany świat zaczyna się rozpadać po nagłej śmierci wieloletniej pacjentki. Czy było to samobójstwo, morderstwo, a może tragiczna pomyłka lekarska? Dręczona wątpliwościami i poczuciem winy Lilian rozpoczyna prywatne śledztwo, wciągając w nie byłego męża (Daniel Auteuil).

"Ostatnia Wieczerza"

"Ostatnia Wieczerza" to nowy film uznanego włoskiego reżysera Mauro Borrellego. W głównych rolach wystąpili w filmie znani w Hollywood aktorzy: Jamie Ward, James Oliver Wheatley, James Faulkner czy Robert Knepper.

Ostatni wieczór Jezusa poprzedzający jego mękę i śmierć na krzyżu. Jezus zbiera swoich uczniów na Ostatnią Wieczerzę. Widzi jak tajemnice i skrywane motywy drążą jego uczniów. Wspomina dobre dni oczekując na koniec swojej ziemskiej drogi. Nocą tą zaufanie zostaje wystawione na próbę, a lojalność podana w wątpliwość. Ale żadne cierpienie ani zdrada nie sprawią, że zejdzie ze swojej ścieżki i zrezygnuje z odkupienia świata.

"Pan Ryba"

"Pan Ryba" to filmowa propozycja dla najmłodszych widzów, będąca adaptacją popularnej w Stanach Zjednoczonych serii książek obrazkowych dla dzieci. W 2019 roku na podstawie tych opowiadań powstał musical, który miał premierę w New Victory Theater w Nowym Jorku. A teraz historia mrukliwego Pana Ryby, który wyrusza w pełną przygód podróż z młodym, pełnym energii konikiem morskim o imieniu Isia, pojawi się na ekranach kin.

W polskiej wersji językowej filmu, który kontynuuje tradycje uwielbianych przez dzieci produkcji, takich jak "Gdzie jest Nemo?" czy "Rybki z ferajny", w rolę tytułową wciela się weteran dubbingu Piotr Gąsowski. Partneruje mu Aleksandra Adamska.

Pan Ryba chce tylko jednego: żeby wszyscy dali mu święty spokój. Konik morski Isia odwrotnie - pragnie wszystkiego doświadczyć, wszystko zobaczyć i wszystkich poznać. Gdy wskutek serii nieporozumień wyruszają razem w podróż, zaczyna się wielka przygoda, która wywraca ich spokojne (i niespokojne) życie do góry płetwami.

"Fleak. Futrzak i ja"

"Fleak. Futrzak i ja" to międzynarodowa koprodukcja Finlandii, Polski, Francji i Malezji, realizowana z udziałem polskiego studia Animoon, które specjalizuje się m.in. w tworzeniu projektów animowanych skierowanych do szerokiej publiczności.

Bohaterem filmu jest jedenastoletni Tomek, którego codzienność po tragicznym wypadku diametralnie się zmienia. Chłopiec traci zdolność chodzenia, oddala się od rodzeństwa i zamyka na świat. Wszystko nabiera jednak nowego tempa i kolorów, gdy poznaje Fleaka - włochatego, zabawnego przybysza z innego wymiaru. Razem wyruszają w niezwykłą wyprawę do fantazyjnego świata pełnego niespodzianek, niebezpieczeństw i niezwykłych stworzeń, w której Tomek odkrywa siłę odwagi.

Film przybliża wątki relacji rodzinnych, emocji i oswajania lęków, pokazując je jako element drogi bohatera. Tytułowy Fleak staje się przewodnikiem po świecie wyobraźni, która pomaga Tomkowi przejść przez najtrudniejsze momenty, odnaleźć się w nowej rzeczywistości i odzyskać wiarę w siebie oraz własne możliwości. "Fleak. Futrzak i ja" to dynamiczna, imponująca wizualnie przygoda, która bawi i zaskakuje.

"Miś Bamse i sekret morza"

Animacja "Miś Bamse i sekret morza" to kolejna odsłonego przygód tytułowego bohatera pokochanego przez dzieci na całym świecie.

Tym razem Bamse wraz z przyjaciółmi wypływają na pełne morze i nurkują w jego głębinach. Zły kapitan Buster jest w stanie zrobić wszystko aby zdobyć tytuł Postrachu Morza. Teraz czas na przygodę i kolejną konfrontację dobra ze złem.

"Angel's Egg"

Na ekranach polskich kin pokazane zostanie również kultowe anime z 1985 roku "Angel's Egg", którego reżyserem jest mistrz gatunku Mamoru Oshii.

Pierwotny świat dotknięty kataklizmem. Rzeczywistość, w której snującym się bez celu ludziom przyświeca mechaniczne słońce. To właśnie tu spotykają się dwie bezimienne postaci: jasnowłosa dziewczyna o smutnych oczach i młody mężczyzna, który zasiewa w niej niepokój. Dziewczyna opiekuje się tajemniczym jajem, wierząc, że wykluje się z niego anioł. Chłopak namawia ją, by rozbiła skorupkę, bo tylko w ten sposób może poznać tajemnicę jego wnętrza. Wspólnie przemierzają przygnębiający świat zbudowany ze spiżu, ruin, mechanicznych wnętrzności i artefaktów minionych epok - aż do alegorycznego finału.