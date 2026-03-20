Dołącz do projektu "50 na 51" Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i zgłoś propozycję przeglądu

Anna Kempys

Oprac.: Anna Kempys

W 2025 roku w ramach projektu "50 na 50" w 34 miastach aż 57 instytucji zorganizowało przeglądy filmów, skupiających się wokół wybranego fragmentu historii Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Teraz organizatorzy zapraszają do włączenia się do projektu "50 na 51". Propozycje przeglądów można zgłaszać do 27 marca.

Zostań 1 z 50. Rusza nabór do projektu "50 na 51" Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Po sukcesie zeszłorocznego jubileuszowego projektu "50 na 50" Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni postanowiono kontynuować ogólnopolskie święto polskiego kina.

Do włączenia się do projektu "50 na 51" zapraszane są instytucje i organizacje z całej Polski. Tym razem organizatorzy chcieliby przywołać twórców i twórczynie, ważne filmy, przełomowe wydarzenia polskiej kinematografii, opowieści, które mogą, ale nie muszą być związane z samym FPFF. Propozycje przeglądów można zgłaszać do 27 marca 2026 roku (więcej szczegółów w regulaminie dostępnym na stronie FPFF).

"Co ważne, zależy nam na otwarciu projektu dla jak największej grupy odbiorców. Dzięki współpracy z Fundacją Kino Dostępne udostępnimy partnerom aktualną listę filmów, posiadających audiodeskrypcję. Wskazane tytuły mogą być wykorzystywane podczas organizowanych odsłon. Ścieżki audiodeskrypcji będą udostępniane za pośrednictwem dedykowanej aplikacji Fundacji Kino Dostępne" - podkreśla Agata Kozierańska-Burda, Dyrektorka FPFF.

Anna Kempys
Anna Kempys

"W tamtym roku przegląd "50 na 50" był częścią naszego jubileuszowego programu, ale przecież polskie kino nie potrzebuje szczególnych okazji, żebyśmy mogli się nim dzielić i cieszyć. Dlatego w tym roku zapraszam chętnych z całej Polski do udziału w kolejnej edycji tego projektu, pod hasłem "50 na 51". Jestem pewna, że czeka nas fascynująca podróż - filmy, spotkania, historie i wyjątkowa okazja, by się w nich przejrzeć, i może czegoś o sobie dowiedzieć" - zaprasza Joanna Łapińska, Dyrektorka Artystyczna FPFF.

Wydarzenia z cyklu "50 na 51" będą odbywać się od kwietnia 2026 do końca lutego 2027 roku.

Organizatorem "50 na 51" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Interia jest patronem medialnym projektu.

