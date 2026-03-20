Zostań 1 z 50. Rusza nabór do projektu "50 na 51" Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Po sukcesie zeszłorocznego jubileuszowego projektu "50 na 50" Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni postanowiono kontynuować ogólnopolskie święto polskiego kina.

Do włączenia się do projektu "50 na 51" zapraszane są instytucje i organizacje z całej Polski. Tym razem organizatorzy chcieliby przywołać twórców i twórczynie, ważne filmy, przełomowe wydarzenia polskiej kinematografii, opowieści, które mogą, ale nie muszą być związane z samym FPFF. Propozycje przeglądów można zgłaszać do 27 marca 2026 roku (więcej szczegółów w regulaminie dostępnym na stronie FPFF).

"Co ważne, zależy nam na otwarciu projektu dla jak największej grupy odbiorców. Dzięki współpracy z Fundacją Kino Dostępne udostępnimy partnerom aktualną listę filmów, posiadających audiodeskrypcję. Wskazane tytuły mogą być wykorzystywane podczas organizowanych odsłon. Ścieżki audiodeskrypcji będą udostępniane za pośrednictwem dedykowanej aplikacji Fundacji Kino Dostępne" - podkreśla Agata Kozierańska-Burda, Dyrektorka FPFF.

"W tamtym roku przegląd "50 na 50" był częścią naszego jubileuszowego programu, ale przecież polskie kino nie potrzebuje szczególnych okazji, żebyśmy mogli się nim dzielić i cieszyć. Dlatego w tym roku zapraszam chętnych z całej Polski do udziału w kolejnej edycji tego projektu, pod hasłem "50 na 51". Jestem pewna, że czeka nas fascynująca podróż - filmy, spotkania, historie i wyjątkowa okazja, by się w nich przejrzeć, i może czegoś o sobie dowiedzieć" - zaprasza Joanna Łapińska, Dyrektorka Artystyczna FPFF.

Wydarzenia z cyklu "50 na 51" będą odbywać się od kwietnia 2026 do końca lutego 2027 roku.

Organizatorem "50 na 51" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.