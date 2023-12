Najwięcej nominacji w kategoriach filmowych — aż dziewięć — otrzymała "Barbie" Grety Gerwig. Trzy z nich znajdują się jednak w tej samej kategorii (najlepsza piosenka). Oznacza to, że film może liczy na maksymalnie siedem nagród.

Tylko jedną mniej przyznano "Oppenheimerowi" Christophera Nolana. Oba filmy weszły do kin tego samego dnia i odniosły ogromny sukces finansowy. "Barbie" jest najlepiej zarabiającym filmem 2023 roku. Na jej koncie jest ponad 1,441 miliarda dolarów. "Oppenheimer", który miał wyższą kategorię wiekową i trwa trzy godziny (co jest równoznaczne z mniejszą ilością seansów w ciągu jednego dnia), zarobił ponad 952 miliony dolarów.

Reklama

Po siedem nominacji otrzymały "Czas krwawego księżyca" Martina Scorsese oraz wyróżnione Złotym Lwem w Wenecji "Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa. Na pięć Złotych Globów może liczyć "Poprzednie życie" Celine Song.

Wideo "Barbie" [trailer 2]

Nominacje ogłosili komik Cedric the Entertainer i aktor Wilmer Valderrama ("Różowe lata 70-te"). Po raz pierwszy od ponad 40 lat ogłoszenie transmitowała telewizja CBS. Na jej antenie zobaczymy także rozdanie nagród. Wcześniej prawa do emisji miała stacja NBC.

To nie jedyna zmiana związana z rozdaniem Złotych Globów. Wyróżnienia były przez lata przyznawane przez Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Po licznych skandalach organizację rozwiązano, a nagrodę sprzedano. Jej nowym właścicielem jest Dick Clark Productions.

Złote Globy zostaną przyznane w 27 kategoriach: 15 filmowych i 12 telewizyjnych.

Zdjęcie Złote Globy / Frazer Harrison / Staff / Getty Images

"Strefa interesów" z trzema nominacjami do Złotych Globów!

"Strefa interesów" Jonathana Glazera otrzymała nominacje w trzech kategoriach: najlepszy film dramatyczny, najlepszy film nieanglojęzyczny oraz najlepsza muzyka.

Obraz miał swą światową premierę na festiwalu w Cannes, gdzie otrzymał Grand Prix imprezy. Pokazywano go także na festiwalu w Toronto, gdzie zebrał bardzo dobre opinie.

Zdjęcie Kadr z filmu "Strefa interesów" / materiały prasowe

"Tym festiwalem, ale to już się zaczęło nagrodą w Cannes — rozpoczyna się kampania oscarowa dla tego filmu" - podkreśliła w wypowiedzi dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Ewa Puszczyńska, jedna z producentek filmu.

Przypomniała też, że mimo iż "Strefa interesów" jest polsko-brytyjską koprodukcją, cała ekipa filmu była polska, a obraz został w całości zrealizowany na terenie naszego kraju.

Zdjęcie Sandra Hüller w scenie z filmu "Strefa interesów" / materiały prasowe

"Jest nie tylko finansowany — wsparcie Instytutu, zarówno dotacje, jak i zachęty — ale również bardzo duży udział twórczy. Cała ekipa była polska, film był kręcony w 100 procentach w Polsce. Dlatego możemy się absolutnie podpisywać pod tym filmem, że jest w dużej części polski" - mówi Ewa Puszczyńska.

W filmie wystąpili Sandra Hüller i Christian Friedel. Za zdjęcia do obrazu odpowiedzialny jest dwukrotnie nominowany do Oscara Łukasz Żal, który otrzymał w Toronto nagrodę specjalną Variety Artisan Award.

Zdjęcie Nominowany do Złotego Globu Cillian Murphy w scenie z filmu "Oppenheimer" / materiały prasowe

Złote Globy 2024: Dwie nowe kategorie

We wrześniu ogłoszono, że organizatorzy przewidzieli dwie nowe kategorie: za najlepszy blockbuster i dla najlepszego występu stand-upowego.

Nagroda za najlepsze osiągnięcia kinowe i box-offisowe powędruje do filmu, który zarobił przynajmniej 150 milionów dolarów, z czego 100 milionów na rynku amerykańskim.

Zdjęcie "Biedne istoty" / EPK.TV/© 2023 20th Century Studios All Rights Reserved/Yorgos Lanthimos / materiały prasowe

Jednocześnie produkcja musi prezentować wysoki poziom artystyczny. Kategoria obejmuje także filmy, które ukazały się na platformach streamingowych. W tym wypadku wytyczną będą dane o ilości odtworzeń. Szansę na Złoty Glob za osiągnięcia box-offisowe i kinowe będzie miało osiem filmów.

Nagroda za najlepszy występ stand-upowy w telewizji będzie przyznawana za show komediowe emitowane w telewizji, sieci kablowej, serwisie streamingowym lub wypożyczalniach internetowych. Programy transmitowane lub zamieszczone w social mediach nie będą mogły ubiegać się o nominację. Nagroda nie może być współdzielona. W wypadku występu grupy komików każdy z nich ma szansę na indywidualną nominację.

Zdjęcie Kadr z animacji "Spider-Man: Poprzez multiwersum" / materiały prasowe

"Złote Globy mają bogatą historię wspierania i celebrowania pracy komików i jesteśmy zaszczyceni możliwością uhonorowania ich geniuszu obok występów filmowych i telewizyjnych" - powiedziała Helen Hoehne, przewodnicząca Złotych Globów. "Jesteśmy także dumni z możliwości narodzenia ciężkiej pracy i innowacji, które stoją za stworzeniem filmu, który jest jednocześnie blockbusterem i artystycznym doznaniem".

Złote Globy zostaną przyznane 7 stycznia 2024 roku. Poniżej pełna lista nominacji:

Kategorie filmowe:

Najlepszy film — dramat:

"Anatomia upadku"

"Czas krwawego księżyca"

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Poprzednie życie"

"Strefa interesów"

Najlepsza film — komedia lub musical:

"Air"

"American Fiction"

"Barbie"

"Przesilenie zimowe"

"Obsesja"

"Biedne istoty"



Najlepsza aktorka w dramacie:

Annette Bening - "Nyad"

Lily Gladstone - "Czas krwawego księżyca"

Sandra Hüller - "Anatomia upadku"

Greta Lee - "Poprzednie życie"

Carey Mulligan - "Maestro"

Cailee Spaeny - "Priscilla"



Najlepszy aktor w dramacie:

Bradley Cooper - "Maestro"

Leonardo DiCaprio - "Czas krwawego księżyca"

Colman Domingo - "Rustin"

Barry Keoghan - "Saltburn"

Cillian Murphy - "Oppenheimer"

Andrew Scott - "Dobrzy nieznajomi"



Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu:

Fantasia Barrino - "Kolor purpury"

Jennifer Lawrence - "Bez urazy"

Natalie Portman - "Obsesja"

Alma Poysti - "Opadające liście"



Margot Robbie - "Barbie"

Emma Stone - "Biedne istoty"

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu:

Nicolas Cage - "Dream Scenario"

Timothee Chalamet - "Wonka"

Matt Damon - "Air"

Paul Giamatti - "Przesilenie zimowe"

Joaquin Phoenix - "Bo się boi"

Jeffrey Wright - "American Fiction"



Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Emily Blunt - "Oppenheimer"

Danielle Brooks - "Kolor purpury"

Jodie Foster - "Nyad"

Julianne Moore - "Obsesja"

Rosamund Pike - "Saltburn"

Da'Vine Joy Randolph - "Przesilenie zimowe"



Najlepszy aktor drugoplanowy:

Willem Dafoe - "Biedne istoty"

Robert De Niro - "Czas krwawego księżyca"

Robert Downey Jr. - "Oppenheimer"

Ryan Gosling - "Barbie"

Charles Melton - "Obsesja"

Mark Ruffalo - "Biedne istoty"

Najlepszy reżyser:

Yorgos Lanthimos - "Biedne istoty"

Greta Gerwig - "Barbie"

Bradley Cooper - "Maestro"

Martin Scorsese - "Czas krwawego księżyca"

Celine Song - "Poprzednie życie"

Christopher Nolan - "Oppenheimer"

Najlepszy scenariusz:

"Anatomia upadku" - Justine Triet i Arthur Harari

"Barbie" - Greta Gerwig i Noah Baumbach

"Biedne istoty" - Tony McNamara

"Czas krwawego księżyca" - Eric Roth i Martin Scorsese

"Oppenheimer" - Christopher Nolan

"Poprzednie życie" - Caline Song



Najlepszy film nieanglojęzyczny:

"Anatomia upadku" - Francja

"Io capitano" - Włochy

"Opadające liście" - Finlandia

"Poprzednie życie" - Stany Zjednoczone

"Strefa interesów" - Wielka Brytania/USA

"Śnieżne bractwo" - Hiszpania



Najlepszy film animowany:

"Chłopiec i czapla"

"Między nami żywiołami"

"Spider-Man: Poprzez muliwersum"

"Super Mario Bros."

"Suzume"

"Życzenie"

Najlepszy kinowy blockbuster:

"Barbie"

"Strażnicy galaktyki vol. 3"

"John Wick IV"

"Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1"

"Oppenheimer"

"Spider-Man: Poprzez multiwersum"

"Super Mario Bros."

"Taylor Swift: The Eras Tour"

Najlepsza muzyka:

Jerskin Fendrix - "Biedne istoty"

Ludwig Göransson - "Oppenheimer"

Joe Hisaishi - "Chłopiec i czapla"

Mica Levi - "Strefa interesów"

Daniel Pemberton - "Spider-Man: Poprzez multiwersum"

Robbie Robertson - "Czas krwawego księżyca"



Najlepsza piosenka:

"Addicted to Romance" (Bruce Springsteen) - "She Came to Me"

"Dance the Night" (Mark Ronson, Andrew Watt, Dua Lipa, and Caroline Ailin) - "Barbie"

"I'm Just Ken" (Mark Ronson and Andrew Wyatt) - "Barbie"

"Peaches" (Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond. and John Spiker) - "Super Mario Bros."

"Road to Freedom" (Lenny Kravitz) - "Rustin"

"What Was I Made For?" (Billie Eilish O'Connell and Finneas O'Connell) - "Barbie"



Kategorie telewizyjne:

Najlepszy serial dramatyczny:

"1923"

"The Crown"

"Dyplomatka"

"The Last of Us"

"The Morning Show"

"Sukcesja"



Najlepszy serial komediowy:

"Misja: Podstawówka"

"Barry"

"The Bear"

"Jury Duty"

"Zbrodnie po sąsiedzku"

"Ted Lasso"



Najlepszy serial limitowany lub film telewizyjny:

"Światło, którego nie widać"

"Awantura"

"Daisy Jones & the Six"

"Fargo"

"Towarzysze podróży"

"Lekcje chemii"



Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym:

Helen Mirren - "1923"

Bella Ramsey - "The Last of Us"

Keri Russell - "Dyplomatka"

Sarah Snook - "Sukcesja"

Imelda Staunton - "The Crown"

Emma Stone - "The Curse"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym:

Brian Cox - "Sukcesja"

Kieran Culkin - "Sukcesja"

Gary Oldman - "Kulawe konie"

Pedro Pascal - "The Last of Us"

Jeremy Strong - "Succession"

Dominic West - "The Crown"



Najlepsza aktorka w serialu komediowym:

Rachel Brosnahan - "Wspaniała pani Meisel"

Quinta Brunson - "Misja: Podstawówka"

Ayo Edebiri - "The Bear"

Elle Fanning - "Wielka"

Selena Gomez - "Zbrodnie po sąsiedzku"

Natasha Lyonne - "Poker Face"

Najlepszy aktor w serialu komediowym:

Bill Hader - "Barry"

Steve Martin - "Zbrodnie po sąsiedzku"

Jason Segel - "Terapia bez trzymanki"

Martin Short - "Zbrodnie po sąsiedzku"

Jason Sudeikis - "Ted Lasso"

Jeremy Allen White - "The Bear"

Najlepsza aktorka w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym:

Riley Keough - "Daisy Jones & The Six"

Brie Larson - "Lekcje chemii"

Elizabeth Olsen - "Miłość i śmierć"

Juno Temple - "Fargo"

Rachel Weisz - "Nierozłączne"

Ali Wong - "Awantura"

Najlepszy aktor w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym:

Matt Bomer - "Towarzysze podróży"

Sam Claflin - "Daisy Jones & the Six"

Jon Hamm - "Fargo"

Woody Harrelson - "Hydraulicy z Białego Domu"

David Oyelowo - "Lawmen: Bass Reeves"

Steven Yeun - "Awantura"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w telewizji:

Elizabeth Debicki - "The Crown"

Abby Elliott - "The Bear"

Christina Ricci - "Yellowjackets"

J. Smith-Cameron - "Sukcesja"

Meryl Streep - "Zbrodnie po sąsiedzku"

Hannah Waddingham - "Ted Lasso"

Najlepszy aktor drugoplanowy w telewizji:

Billy Crudup - "The Morning Show"

Matthew Macfadyen - "Sukcesja"

James Marsden - "Jury Duty"

Ebon Moss-Bachrach - "The Bear"

Alan Ruck - "Sukcesja"

Alexander Skarsgård - "Sukcesja"

Najlepszy występ stand-upowy:

Ricky Gervais - "Ricky Gervais: Armageddon"

Trevor Noah - "Trevor Noah: Where Was I"

Chris Rock - "Chris Rock: Selective Outrage"

Amy Schumer - "Amy Schumer: Emergency Contact"

Sarah Silverman - "Sarah Silverman: Someone You Love"

Wanda Sykes - "Wanda Sykes: I'm an Entertainer"