Wyczekiwana kontynuacja kinowego hitu. Teraz stawką jest panowanie nad światem

Katarzyna Ulman

Oprac.: Katarzyna Ulman

Na kontynuację "Zabawy w pochowanego" czeka wielu widzów. Informacje o realizacji kontynuacji pojawiły się już jakiś czas temu. W końcu doczekaliśmy się nie tylko ogłoszenia premiery, ale również oficjalnego zwiastuna.

Młoda kobieta z blond włosami uśmiecha się, ubrana w czarną marynarkę, stoi na tle ciemnej ścianki z białym napisem.
Samara WeavingMatt WinkelmeyerGetty Images

"Zabawa w pochowanego 2: Szukam": wyczekiwana kontynuacja kinowego hitu

Film "Zabawa w pochowanego" ("Ready or Not") został wyreżyserowany przez Tylera Gilletta i Matta Bettinelli-Olpina. Trafił do kin w sierpniu 2019 roku (w Polsce w październiku) i niespodziewanie okazał się sukcesem finansowym. Zarobił globalnie 57,6 mln dolarów przy budżecie 6 mln dolarów.

Grace (Samara Weaving) po swoim ślubie wchodzi do bogatej, ekscentrycznej rodziny (Adam Brody, Henry Czerny, Andie MacDowell) swego męża (Mark O'Brien), zmuszona zostaje do udziału w uświęconej wieloletnią tradycją zabawie. Początkowo śmieszna rozrywka przemienia się w niebezpieczną grę, w której każdy z uczestników musi walczyć o własne życie.

Film stał się trampoliną do sławy dla wcielającej się w główną rolę Samary Weaving. Wcześniej aktorka zagrała m.in. w

"Zabawa w pochowanego 2: Szukam": oficjalny zwiastun zadebiutował w sieci

20 marca 2026 roku na ekrany kin trafi kontynuacja hitu, która będzie nosić tytuł "Zabawa w pochowanego: Szukam".

Samara Weaving powróci w roli głównej, a u jej boku zagrają Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, Néstor Carbonell, Kevin Durand, Olivia Cheng. Elijah Wood i David Cronenberg. W sieci pojawił się właśnie oficjalny zwiastun produkcji.

Jak możemy się z niego dowiedzieć, Grace nie będzie miała czasu na dojście do siebie po wydarzeniach z części pierwszej. Okazuje się bowiem, że ekscentryczna rodzina, z która zmierzyła się poprzednio, była tylko... jedną z wielu.

Teraz na Grace czyhają inne osoby i ich rodziny, a stawką w "zabawie pochowanego" jest panowanie nad światem. Na szczęście, albo i nieszczęście, Grace będzie mogła stawić im czoła wraz ze swoją siostrą. To, że się nie dogadują, to zupełnie inna sprawa.

