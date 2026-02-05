Horror, na którym uśmiejecie się do łez. W obsadzie gwiazdor "Stranger Things"

"Skażenie": Joe Keery w nowym filmie

Joe Keery to amerykański aktor, najbardziej znany z roli Steve'a Harringtona w serialu Netflix - "Stranger Things". Początkowo jego bohater był odbierany jako czarny charakter, lecz z czasem zyskał ogromną sympatię widzów. W ostatnich latach fani mogli Keery'ego podziwiać również w takich produkcjach jak: "Gra o wszystko", "Spree", "Fargo" czy "Free Guy". Oprócz kariery filmowej, Keery od kilku lat równie prężnie działa na scenie muzycznej jako Djo - wydał już trzy albumy, z czego ostatni z nich zatytułowany "The Crux", w 2025 roku.

Już od piątku w kinach można oglądać nowy film z jego udziałem - "Skażenie".

"Skażenie": o czym opowiada film?

"Wysoce zaraźliwy mikroorganizm został zamrożony i zamknięty w ściśle strzeżonym laboratorium wojskowym wiele dekad temu. Najniższy poziom, w którym zabezpieczono intruza starannie zapieczętowano, nikt nie miał do niego dostępu od lat. Obecnie obiekt zostaje sprzedany i zamieniony na magazyn" - czytamy w opisie filmu.

"Wraz ze zmianą klimatu rośnie temperatura pod ziemią co powoduje ożywienie zapomnianego zagrożenia sprzed lat. Dwójka nietypowych pracowników magazynu i emerytowany rządowy specjalista od bioterroryzmu nieoczekiwanie będą musieli podjąć próbę zapanowania nad mikroorganizmem, który uwalnia się ze swojego więzienia i zaczyna się rozmnażać w niekontrolowany sposób.

"Skażenie": Keery, Neeson, Campbell

"Skażenie" to połączenie komedii i horroru, co wcale nie dziwi. Za steram stoi bowiem producent "Zombieland" - Gavin Polone. Produkcja powstała w oparciu o bestsellerową książkę Davida Koeppa (scenarzysty filmów "Mission: Impossible", "Jurassic Park", "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia", "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki"). Koepp jest również scenarzystą "Skażenia". Za reżyserię odpowiada Johnny Campbell ("Westworld", "Doctor Who", "Shameless"), a w obsadzie, oprócz Keery'ego zagrają Georgina Campbell ("Barbarzyńcy", "Czarne lustro", "The Watchers") oraz legenda kina - Liam Nesson.

Film trafi do kin 6 lutego.

