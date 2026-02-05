W głównych rolach w "Planecie Singli" zobaczyliśmy Macieja Stuhra jako uwielbianego przez miliony telewizyjnego showmana oraz piękną Agnieszkę Więdłochę w roli nauczycielki muzyki. W doborowej obsadzie filmu w reżyserii Mitji Okrona ("Listy do M.") znaleźli się także: Danuta Stenka, Paweł Domagała, Tomasz Karolak, Weronika Książkiewicz, Katarzyna Bujakiewicz, Piotr Głowacki oraz Ewa Błaszczyk.

Tomek (Maciej Stuhr) jest zapatrzonym w siebie, odnoszącym sukcesy showmanem, który kobiety traktuje protekcjonalnie. Ania (Agnieszka Więdłocha) - nauczycielka muzyki, niepoprawna romantyczka, już przy pierwszym spotkaniu dosadnie mówi mu, co myśli o takich cwaniakach. Tłem dla tej pęczniejącej w znaczenia relacji są niezbyt rozgarnięci znajomi Ani - przeżywający małżeński kryzys Ola (Weronika Książkiewicz) i Bogdan (Tomasz Karolak). Jedynym przyjacielem Tomka jest z kolei Marcel (Piotr Głowacki), telewizyjny producent coraz mniej zadowolony ze swoich zawodowych wyborów.

W wyniku splotu przypadków Ania zgadza się na potrzeby show Tomka umawiać na randki przez internet i dostarczać prezenterowi materiałów do skeczy. Pomysł odnosi sukces, program cieszy się ogromną popularnością wśród widzów i włodarzy stacji (na czele z bezwzględną szefową graną przez Ewę Błaszczyk). Problemy pojawiają się, gdy Ania oznajmia, że poznała kogoś naprawdę wyjątkowego. Tomek będzie musiał zdecydować co jest dla niego ważniejsze - oglądalność show czy jego kiełkujące uczucie do dziewczyny?

Maciej Stuhr w filmie "Planeta Singli" Album Online East News

"Planeta Singli" przyciągnęła miliony Polaków do kin

Pierwsza "Planeta Singli" była przełomem w historii polskiej komedii romantycznej - nie tylko cieszyła się dużą popularnością wśród widzów, ale wzbudziła także uznanie krytyków. W kinach film obejrzało prawie 2 miliony Polaków. Bardzo dobrze trafił w trend aplikacji randkowych i temat randkowania "w epoce smartfonów". Nic dziwnego, że dwa lata po premierze "Planety Singli" powstał sequel, z kolei w 2019 roku seria stała się trylogią.

Maciej Stuhr w rozmowie z Interią wyjaśniał, że kluczem do sukcesu serii był scenariusz. Tekst oparty na pomyśle Urszuli Antoniak podpisało łącznie pięć osób - Sam Akina, Jules Jones, Mitja Okorn, Łukasz Światowiec i Michał Chaciński.

Nad tekstem "Planety Singli" pracowała grupa osób. Jak na polskie warunki była to grupa bardzo wyjątkowa, która postanowiła pracować nad scenariuszem do oporu - tak długo aż będzie bliski ideału. W swojej karierze nie spotkałem się nigdy z tak pieczołowitą pracą przy scenariuszu. Nie nadążałem nawet czytać kolejnych wersji, bo co do którejś siadałem, to dostawałem maila, żeby tego nie otwierać, bo to już dawno w koszu... To iście amerykańska metoda pisania scenariusza, gdzie każda osoba z teamu coś do projektu wnosi, wzmacnia go i wykazuje błędy, które do tej pory zostały popełnione. Potem następuje praca nad eliminacją tych błędów i pisaniem tekstu od nowa lub z nowymi pomysłami. Gdyby ktoś przeczytał pierwszą i ostatnią wersję scenariusza to poza postaciami, choć i tak nie wszystkimi, właściwie nie mógłby rozpoznać, że jest to ta sama historia

Scenariusz produkcji chwaliła też recenzentka Interii. "[Scenarzyści] odcinają się od tradycji polskiej komedii romantycznej, której znakiem rozpoznawczym na przestrzeni ostatnich lat stały się postaci pozbawione jakichkolwiek oznak inteligencji i niewybredne żarty. Zamiast tego Okorn i spółka konwencję komediową podają w lekkostrawnej i wyjątkowo wdzięcznej formie. Unikają pokusy prowadzenia widza za rękę, a aktorom pozostawiają przestrzeń do stworzenia pełnokrwistych postaci" - pisała Małgorzata Steciak.

"Planeta Singli: Osiem historii" i "Planeta Singli: Wyspa"

Na trylogii nie poprzestano. W 2021 roku światło dzienne ujrzał serial "Planeta Singli: Osiem historii". To osiem niezależnych opowieści o miłości, randkowaniu i relacjach w XXI wieku. W produkcji pojawiła się plejada gwiazdy, m.in. Iza Kuna, Filip Pławiak czy Zofia Wichłacz.

Z kolei w zeszłym roku na Netfliksa trafił film "Planeta Singli: Wyspa". Uwielbiani aktorzy powrócili do swych ról. Za reżyserię i scenariusz odpowiada, podobnie jak w przypadku poprzednich części, Sam Akina.

"W czwartej odsłonie uwielbianego hitu para celebrytów, Tomek i Ania, odwiedzają przyjaciela, Marcela, który niedawno zainwestował w hotel na egzotycznej wyspie. Szybko zostają wciągnięci w jego ambitny plan uruchomienia reality show dla singli na wyspie. W miarę jak wizyta postępuje, podejrzewają, że nowy partner Marcela to oszust w stylu 'Oszusta z Tindera'. Wspierany przez Bogdana i zniechęcany przez Anię, Tomek musi uchronić Marcela przed straszną pomyłką" - czytamy w oficjalnym opisie.