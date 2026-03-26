Co z majątkiem Chucka Norrisa? Aktor miał jedno życzenie

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

19 marca 2026 roku zmarł Chuck Norris, mistrz sztuk walki oraz aktor. Pojawiły się nieoficjalne informacje, co stanie się z majątkiem gwiazdora "Strażnika Teksasu". Według "Celebrity Net Worth" wynosił on nawet 70 milionów dolarów.

Chuck Norris w filmie "Samotny wilk McQuade"Mary Evans/All Film Archive/TopkickEast News

20 marca rodzina Norrisa poinformowała o jego śmierci w mediach społecznościowych. Dzień wcześniej aktor trafił do szpitala na Hawajach z powodu "nagłego wypadku medycznego".

"Dla świata był mistrzem sztuk walki, aktorem i symbolem siły, dla nas był oddanym mężem, kochającym ojcem i dziadkiem, wspaniałym bratem i sercem naszej rodziny" - napisali bliscy "Strażnika Teksasu" w upamiętniającym go oświadczeniu.

Chuck Norris zgromadził imponujący majątek. Do kogo trafi?

Dzięki dochodom z występów aktorskich, telewizyjnych tantiem i udanych inwestycji Norris zgromadził majątek wynoszący ponad 70 milionów dolarów. Wedle ostatnich doniesień medialnych aktor nie chciał, żeby jego fortuna stała się powodem sporu wśród jego najbliższych.

Norris miał piątkę dzieci: synów Mike'a (63) i Erica (60) ze związku małżeńskiego z Daine Holechek, córkę Dinę (61) z poprzedniej relacji oraz bliźniaków Dakotę i Danilee (24) z drugiego małżeństwa z Geną O'Kelley.

Anonimowe źródła podałby amerykańskim serwisom plotkarskim, że aktor zawsze uważał, iż jego majątek powinien trafić do żony i jego dzieci. Wcześniej miał podjąć wszelkie niezbędne decyzje prawne, by uniknąć sporów między spadkobiercami po jego śmierci.

