Chip Taylor nie żyje. Autor piosenek i stryj Angeliny Jolie miał 86 lat

O śmierci Taylora poinformowały jego dzieci, Kris i Kelly, w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. "Z przykrością potwierdzamy, że Chip odszedł zeszłej nocy" - czytamy w nim. "Jego ostatnie dni były spokojne. Chip kochał dany mu dar docierania do ludzi przez muzykę i naprawdę doceniał tę społeczność. Uważał was za przyjaciół. Będziemy za nim bardzo tęsknić".

Artysta od 2023 roku zmagał się z nowotworem gardła. Odszedł dwa dni po swoich 86. urodzinach.

Chip Taylor. Te piosenki przeszły do historii

Taylor przyszedł na świat 21 marca 1940 roku w Yonkers w Nowym Jorku. Początkowo chciał zostać profesjonalnym golfistą jak jego ojciec Elmer Voight. Po przerwaniu studiów wrócił do Nowego Jorku, by rozpocząć karierę muzyczną.

W czasie swej kariery napisał między innymi piosenki "Wild Things" i "Angel of the Morning". Współpracował między innymi z Johnnym Cashem, Arethą Franklin, Janis Joplin, Williem Nelsonem i Tiną Turner. Sporadycznie pojawiał się też na ekranie, między innymi w nagrodzonym dwoma Oscarami "Melvinie i Howardzie" Jonathana Demme'a.