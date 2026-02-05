Największe widowisko Netfliksa. "To świat Alana Ritchsona, my w nim żyjemy"

"War Machine": połączenie akcji i science fiction

W "War Machine" (polski tytuł "Maszyna do zabijania"), filmie opisywanym jako połączenie akcji i science fiction, Alan Ritchson ("Ministerstwo Niebezpiecznych Drani") zagra komandosa, który wraz z innymi żołnierzami przechodzi trudny trening, aby dołączyć do elitarnej jednostki.

Jednak ostatniego dnia oficerom przyjdzie zmierzyć się z zagrożeniem, jakiego się nie spodziewali. W filmie "War Machine" zagrają również Dennis Quaid ("Reagan"), Stephan James ("The Piano Lesson), Jai Courtney oraz Esai Morales ("Mission: Impossible - Dead Reckoning").

"Podczas końcowego etapu selekcji do amerykańskich Rangersów, elitarnej formacji lekkiej piechoty Armii USA, ćwiczenia szkoleniowe zespołu przeradzają się w walkę o przetrwanie w obliczu niewyobrażalnego zagrożenia" - czytamy w informacji prasowej.

"War Machine": "to największy film Netfliksa"

Alan Ritchson wciela się bohatera znanego jako "81". Rozmawiając z serwisem Wired, aktor znany z roli w serialu "Reacher", stwierdził: "Wkrótce premiera 'War Machine". Tutaj usłyszycie to po raz pierwszy - to będzie najprawdopodobniej największy film Netfliksa. To będzie widowisko. Zapewniam, że to najfajniejsza rzecz, jaką zrobiłem".

Oczekiwania fanów aktora są ogromne. Pod zwiastunem pojawiły się porównania do "Predatora", "Battleship", "Metal Gear". Jak napisała jeden z użytkowników You Tube: "To świat Alana Ritchsona, a my w nim tylko żyjemy".

Właśnie pojawił się zwiastun produkcji.

"War Machine": kiedy i gdzie oglądać?

Premiera filmu "War Machine" została zaplanowana na 6 marca 2026 roku w Netfliksie.