"Alfa": zwiastun najnowszego akcyjniaka Netfliksa

"Alfa" to historia pogrążonej w żałobie kobiety, która szuka ukojenia na australijskim pustkowiu. Tam zostaje wciągnięta w bezwzględną i niebezpieczną grę w kotka i myszkę z seryjnym mordercą. W główną rolę wciela się Charlize Theron. Partnerują jej Taron Egerton i Erik Bana. Reżyserem jest Baltasar Kormákur.

"Sasha (Charlize Theron) sprawdza granice swojej wytrzymałości w nieznającej litości australijskiej dziczy. Nagle jednak okazuje się, że poza siłami przyrody musi też zmierzyć się z bezlitosnym przeciwnikiem (Taron Egerton)" - czytamy w opisie filmu.

"Nie mógłbym być bardziej podekscytowany" - mówił w wywiadzie dla serwisu Tudum Kormákur ("Katla", "Everest", "42 dni nadziei"). "Praca w surowej, pięknej Australii z trójką najbardziej utalentowanych i oddanych aktorów świata: Charlize Theron, Taronem Egertonem i Erikiem Baną, to prawdziwa przyjemność. Nawet wtedy, gdy wystawiam ich na ciężką próbę".

"Alfa": kolejny film akcji Netfliksa i Theron

To już kolejna współpraca Theron z Netfliksem. Wcześniej wspólnie stworzyli dwie części "The Old Guard" - adaptacji popularnych komiksów. Pod dowództwem wojowniczki imieniem Andy (Charlize Theron), sekretna grupa bohaterów od stuleci chroni świat przed zagrożeniami. Kiedy ich nadzwyczajne zdolności zostają ujawnione, Andy i Nile (Kiki Layne), nowa rekrutka, muszą stawić czoła ludziom, którzy chcą przejąć ich moce i wykorzystać je do własnych celów.

W ostatnich latach Charlize Theron była także producentką innych tytułów platformy - W ogień: Utracona córka" czy "Mindhunter".

Taron Egerton wystąpił niedawno w serialu "Dym" ("Smoke") Apple TV oraz w "Kontroli bezpieczeństwa" - hicie Netfliksa i również udanym filmie akcji.

"Alfa": kiedy i gdzie oglądać?

Film "Alfa" (oryg. "Apex") zadebiutuje w Netfliksie 24 kwietnia 2026 roku.

