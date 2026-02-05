Polacy zwariowali na punkcie tego filmu. Ponownie dostępny jest na VOD

"Slumdog. Milioner z ulicy" - o czym jest film?

To opowieść o Jamalu Maliku, chłopaku wychowanym w slumsach Mumbaju, który trafia do indyjskiej wersji teleturnieju "Milionerzy". Ku zdumieniu prowadzącego i całej publiczności odpowiada poprawnie na kolejne pytania, zbliżając się do głównej wygranej. Problem w tym, że nikt nie wierzy, by chłopak z ulicy mógł posiadać taką wiedzę. Jamal zostaje zatrzymany przez policję i zmuszony do wyjaśnień. Każda odpowiedź w teleturnieju prowadzi nas w przeszłość bohatera - do brutalnego dzieciństwa, walki o przetrwanie i wielkiej, niespełnionej miłości.

Film wyreżyserował Danny Boyle, twórca takich tytułów jak "Trainspotting" czy "28 dni później", nadając tej historii tempo, dynamikę i wizualną energię, które do dziś robią wrażenie. Scenariusz napisał Simon Beaufoy na podstawie powieści Vikasa Swarupa.

W roli dorosłego Jamala wystąpił Dev Patel, dla którego był to przełom w karierze. Partneruje mu Freida Pinto jako Latika oraz Madhur Mittal jako jego brat Salim. Ważną rolę odegrał także Anil Kapoor jako charyzmatyczny prowadzący.

Gdzie obejrzeć nagradzany film?

"Slumdog. Milioner z ulicy" zdobył 8 Oscarów, w tym za najlepszy film, reżyserię, scenariusz adaptowany i muzykę. Otrzymał także Złote Globy i nagrody BAFTA, a w Polsce cieszył się ogromnym zainteresowaniem widzów. Dziś film można obejrzeć na platformie HBO Max.

