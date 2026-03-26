"Czas, który nie nadszedł": o czym jest?

Akcja "Czasu, który nie nadszedł" rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której społeczeństwo odrzuciło starość, autentyczność i niedoskonałość. Rewolucyjna kuracja antygeriatryczna stała się standardem, a ci, którzy jej odmawiają - jak Sara (Agata Kulesza) - trafiają do odizolowanych ośrodków.

W świecie, w którym starzenie się stało się największym tabu, Sara i Oskar (Dobromir Dymecki) planowali zestarzeć się razem. On jednak - jak większość - poddał się rewolucyjnej kuracji, zapewniającej wieczną młodość i miejsce w nowym społeczeństwie. Ona odmówiła, skazując się na życie w zamkniętym ośrodku izolacji. Po latach próba ucieczki Sary sprawia, że ponownie się spotykają. Dzieli ich wygląd, łączy brak odpowiedzi na pytania spychane przez lata na drugi plan. Czy uczucia mogą przetrwać czas i nieodwracalne decyzje? Czy można być wolnym i żyć prawdziwie w świecie, który odmawia prawa do przemijania?

W obsadzie znaleźli się także: Maciej Musiał, Michalina Łabacz oraz Vanessa Alexander.

"Czas, który nie nadszedł": odważny debiut i wyjątkowa wizja

Film Julii Rogowskiej łączy emocjonalny dramat z przewrotną wizją przyszłości, pokazując, dokąd może nas zaprowadzić obsesja młodości. To historia o miłości, stracie, wyborach i konsekwencjach - ale przede wszystkim o prawie do bycia sobą, nawet jeśli świat chce ci to odebrać.

Agata Kulesza podkreśla, że od pierwszej chwili czuła siłę tej historii - opowieści o widzialności dojrzałych kobiet i o świecie, który wypiera to, co przemija. Z kolei Dobromir Dymecki opisuje Oskara jako człowieka, który zapłacił wysoką cenę za próbę oszukania czasu - i teraz musi zmierzyć się z tym, przed czym tak desperacko uciekał.

Ich relacja to oś emocjonalna całego filmu, prowokująca do zadania sobie pytań o własne przekonania i potencjalne wybory. Ważną rolę w historii odgrywa Layla, partnerka Oskara, grana przez Michalinę Łabacz.

"Moja bohaterka żyje w nowym systemie wartości, według zasad, które wraz z pojawieniem się Sary zostają wystawione na próbę. Layla stara się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, w której jej idealny świat zaczyna się rozpadać. Podoba mi się jej siła" - wyznała aktorka.

