Od lat tworzą szczęśliwy związek. Wkrótce powitają drugie dziecko

Rebel Wilson i Ramona Agruma: od lat tworzą szczęśliwy związek

Australijska aktorka Rebel Wilson, znana z trylogii "Pitch Perfect" czy komedii "Druhny", "Oszustki", i projektantka mody Ramona Agruma od kilku lat są w szczęśliwym związku. Po raz pierwszy Wilson opowiedziała o swojej partnerce i ich relacji na łamach People w 2022 roku. Ramonę poznała dzięki ich wspólnemu znajomemu.

"Zanim się spotkałyśmy, spędziłyśmy tygodnie rozmawiając przez telefon. Tak można naprawdę poznać drugą osobę. To było takie tradycyjne - bardzo romantyczne" - opowiadała.

"Po całym procesie, jaki przeszłam, aby odnaleźć w sobie poczucie własnej wartości, chciałam czegoś więcej; żeby być w zdrowym związku, gdzie partnerzy są równi. Były czasy, i nie mówię tego o wszystkich moich byłych, kiedy tolerowałam rzeczy, których nie powinnam".

Rebel Wilson i Ramona Agruma Sonia Recchia Getty Images

Rebel Wilson i Ramona Agruma: aktorka nie lubi łatek

Rebel Wilson nigdy nie określiła swojej tożsamości seksualnej. Zamiast tego po prostu przyznaje, że zakochała się w kobiecie. Opowiadając o aplikacji randkowej Fluid, którą stworzyła, wyjaśniała: "To pierwsza aplikacja, w której nie musisz się określać czy zaznaczać odpowiednie pole (...) Nie ma tu łatek".

9 czerwca 2022 roku zamieściła na Instagramie wspólne zdjęcia z Ramoną, podpisując je: "Myślałam, że szukałam Księcia Disneya... ale tym, czego przez cały czas naprawdę potrzebowałam była Księżniczka Disneya".

W 2023 roku Wilson i Agruma zaręczyły się podczas wycieczki do Disneylandu. We wrześniu 2024 wzięły ślub we Włoszech. Ramona, dzieląc się wrażeniami z ceremonii, napisała na swoich profilach społecznościowych: "Oficjalnie zamężna z moją australijską księżniczką".

Ślub cywilny wzięły kilka miesięcy później. Udzieliła im go siostra Rebel, Liberty.

"Moja siostra Liberty udzieliła nam ślubu w Sydney" - napisała Wilson na Instagramie. "Oznacza to, że mogła w nim uczestniczyć moja 94-letnia babcia, co było dla nas wyjątkowe".

Rebel Wilson i Ramona Agruma: spodziewają się drugiego dziecka

Dziś para wychowuje córkę, a w grudniu 2025 za pomocą mediów społecznościowych poinformowały, że spodziewają się drugiego dziecka.

"Najszczęśliwsza wiadomość w naszej rodzinie. Wkrótce będzie nas czworo. Dziecko nr dwa w drodze".