Nowa ekranizacja "Lalki" z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską

Już we wrześniu nowa filmowa ekranizacja "Lalki" przeniesie nas do XIX-wiecznej Warszawy, by na nowo zobaczyć historię Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej.

"Lalka" będzie wydarzeniem, które przywróci wiarę w kino i oderwie widzów od telewizorów, oferując najlepsze filmowe doświadczenie

Za reżyserię odpowiada Maciej Kawalski, autor "Niebezpiecznych dżentelmenów". W rolach głównych wystąpią Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski oraz Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka, ale w obsadzie znajdziemy całą plejadę polskich gwiazd. Zagrają również Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki, Andrzej Seweryn jako Tomasz Łęcki, Maria Dębska jako Kazimiera Wąsowska, Mateusz Damięcki jako Starski, a także Krystyna Janda, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Borys Szyc, Maja Ostaszewska, Cezary Żak, Filip Pławiak, Dawid Ogrodnik i Maciej Musiałowski.

Zobacz zwiastun wyczekiwanej produkcji!

Twórcy filmu przygotowali wielką niespodziankę dla widzów, którzy z niecierpliwością wyczekują wrześniowej premiery filmu. W sieci pojawił się zwiastun "Lalki", w którym możemy zobaczyć zapowiedź tego, co czeka nas już za kilka miesięcy w kinach!

Premiera produkcji zaplanowana jest na 30 września 2026 roku.

"Po kilku dekadach 'Lalka' wraca na wielki ekran, by na nowo poruszyć serca kilku pokoleń Polaków! To film, który wspólnie w kinie mogą zobaczyć nastolatki, z rodzicami, z dziadkami, a nawet pradziadkami" - mówi reżyser filmu Maciej Kawalski.

"To dla nas zaszczyt wprowadzać 'Lalkę' na wielki ekran. Wierzymy, że każde pokolenie potrzebuje swojej filmowej epopei - historii, która zachwyci rozmachem, porwie i na nowo zdefiniuje, czym może być polskie kino" - dodaje Dorota Eberhardt, Prezes Zarządu Kino Świat, dystrybutora filmu.

