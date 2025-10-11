Warszawski Festiwal Filmowy: 150 produkcji z całego świata. "Rocznica" Komasy na otwarcie

"Rocznica" Jana Komasy na otwarcie 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego

41. Warszawski Festiwal Filmowy rozpoczął się 10 października. Na film otwarcia wybrano amerykański debiut Jana Komasy, thriller "Rocznica". To jeden z 15 tytułów, który zakwalifikowano do Konkursu Międzynarodowego.

"Zrobię wszystko, by przyciągnąć widzów do sal kinowych. Będziemy objeżdżać Polskę z tym obrazem przez dziesięć dni po tym, jak film wejdzie na ekrany tutaj. Natomiast najbardziej

cieszę się, że ten film debiutuje na WFF. Tutaj się wychowałem. Chodziłem na filmy w salach kinowych, które już nie istnieją. WFF jest jak Konkurs Chopinowski, jest w DNA tego miasta, jest częścią mojej historii" - wyznał przed seansem Jan Komasa .

"Rocznica" to thriller o losach wpływowej rodziny, którą wstrząsają skrywane dotąd konflikty.

"Gdy pewnego pięknego popołudnia podczas przyjęcia z okazji 25. rocznicy ślubu, syn Ellen i Paula przedstawia im swoją nową dziewczynę, nikt nie podejrzewa, że to początek końca tej szczęśliwej rodziny. Owa nowa narzeczona to Liz, dawna studentka Ellen, wydalona przed laty z uczelni za radykalne poglądy. Pod uroczą powierzchownością skrywa wielkie ambicje, ale żadnych skrupułów. Z każdą kolejną rocznicą wpływ Liz na rodzinę staje się coraz większy i coraz bardziej destrukcyjny" - to festiwalowy opis fabuły.



W obsadzie filmu znaleźli się Diane Lane , Kyle Chandler, Phoebe Dynevor i Zoey Deutch. Za zdjęcia odpowiada Piotr Sobociński Jr. "Rocznica" trafi na ekrany polskich kin 21 listopada.

Podczas WFF w siedmiu kinach odbędzie się ponad 320 projekcji - w tym 112 filmów pełnometrażowych i 56 krótkich metraży z całego świata, filmów fabularnych oraz dokumentalnych. W programie jest aż 80 premier. Z widzami Warszawskiego Festiwalu Filmowego spotka się ponad 300 gości z całego świata.

Podczas otwarcia, które odbyło się w piątek w Kinotece, nowy dyrektor programowy Warszawskiego Festiwalu Filmowego Bartłomiej Pulcyn podkreślił, że chce, aby widzowie "czuli się na festiwalu jak u siebie".

Gości przywitały również: dyrektor generalna festiwalu Joanna Szymańska-Szcześniak, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska oraz dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Kamila Dorbach.



"W tym roku festiwal otwiera nowy rozdział. Z nową energią, nowymi pomysłami i bardzo ciekawą sekcją, która mnie osobiście interesuje najbardziej, czyli Kino moja miłość, w której zaproszeni goście pokażą filmy bliskie im osobiście. (...) To festiwal, który od początku był miejscem odkryć. Tu zaczynali twórcy, których nazwiska znają dziś wszyscy. Tu kino zawsze miało odwagę być inne, nieoczywiste, ryzykowne, czasem bardzo niewygodne. W świecie, w którym obrazów mamy za dużo, a uwagi mamy za mało, ten festiwal przypomina, że film to nie tylko ekran, ale po prostu spotkanie" - powiedziała ministra Cienkowska.

41. Warszawski Festiwal Filmowy: co w programie?

Oprócz "Rocznicy" w Konkursie Międzynarodowym o Warsaw Grand Prix powalczą: "Anorgasmia" Jona Einarssona Gustafssona, "Babystar" Joschy Bongarda, "Brat" Macieja Sobieszczańskiego, "Człowiek wieczności" Ivana Nikolaichuka, "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego, "Dziewczęta" Mike’a van Diema. Szansę na Grand Prix otrzymały również "Kochana trzeźwości!" Raula Camposa, "Koka" Kath Akuhaty-Brown, "Nino" Pauline Loques, "Ojciec" Terezy Nvotovej, "Satysfakcja" Alex Burunovej, "Straszny film" Sergio Oksmana, "Świat miłości" Yoon Ga-eun, a także "Y" Marii Popistasu i Alexandru Baciu.

Laureata ogłosi jury w składzie: duńska reżyserka i scenarzystka Lone Scherfig, producentka Joanna Szymańska, czeski scenarzysta i reżyser Vaclav Marhoul, niemiecki reżyser Anatol Schuster i ukraiński producent Volodymyr Yatsenko.

W Konkursie 1-2 dla debiutów i drugich filmów o nagrodę walczyć będzie 15 produkcji obiecujących twórców, m.n. "Bańki" Sebastiana Husaka czy nagrodzony w Locarno "Solomama" w reż. Janicke Askevold.

Mocnych tytułów nie zabraknie również w Konkursie Dokumentalnym - z 8 premierami światowymi i 7 międzynarodowymi, ukazującymi rzeczywistość z różnych, często zaskakujących perspektyw, natomiast w Konkursie Filmów Krótkometrażowych, z którego tradycyjnie czterech zwycięzców może ubiegać o nominację do Oscara, zaprezentowanych zostanie 28 krótkometrażowych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych.

W sekcji Konfrontacje będzie można obejrzeć najważniejsze filmy prezentowane w ostatnich miesiącach na najważniejszych światowych festiwalach - w Cannes, Wenecji i Toronto. Znajdziemy tu chociażby nagrodzony Złotą Palmą "To był zwykły przypadek" Jafara Panahiego, doceniony w Wenecji za reżyserię "Smashing Machine" Benny’ego Safdiego, "Tajnego agenta" Klebera Mendoncy Filho z rolą Wagnera Moury, reżyserskie debiuty Kristen Stewart i Harrisa Dickinsona - "Chronologię wody" i "Łobuza", "Dwóch prokuratorów" Siergieja Łoźnicy oraz "Zimę pod znakiem Wrony" Kasi Adamik, luźno inspirowaną opowiadaniem Olgi Tokarczuk "Profesor Andrews w Warszawie".

Zaplanowano też pokazy specjalne m.in. "Ostatniego wikinga" Andersa Thomasa Jensena z Madsem Mikkelsenem i Nikolajem Lie Kaasem w rolach głównych, superprodukcji "Chopin, Chopin!" Michała Kwiecińskiego, "Zapisków śmiertelnika" Macieja Żaka z Ireneuszem Czopem, Magdaleną Boczarską i Magdaleną Popławską w obsadzie, a także stworzonego przez UNICEF dokumentu "Ciche zagrożenie dla Gazy" Marii Fernandy Lauret.

Wśród wydarzeń specjalnych znajdą się koncert muzyki filmowej Michała Lorenca w wykonaniu zespołu DesOrient, wyjątkowe pokazy Kino w Chmurach na 46. piętrze Varso Tower i nowe cykle: Kino, Moja Miłość - filmowe spotkania z gwiazdami (Grażyna Torbicka, Andrzej Chyra, Maciej Zakościelny, Piotr Witkowski), Animus. Kino Wartości oraz Boom Generation.

41. Warszawski Festiwal Filmowy potrwa do niedzieli 19 października w kinach Atlantic, Luna, Iluzjon, a także w Kinotece, Kinomuzeum MSN, Varso Tower i w sali Pod Pelikanem. Szczegółowy program jest dostępny na oficjalnej stronie festiwalu.