Do kin wchodzi w lipcu, a już ma najpopularniejszy zwiastun w historii. Setki milionów wyświetleń

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" z najpopularniejszym zwiastunem w historii

Wynik poprzedniego rekordzisty, czyli trailera filmu "Deadpool & Wolverine", wyemitowany podczas Super Bowl w 2024 roku, wynosił 365 milionów wyświetleń. Aby go pobić "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" potrzebował zaledwie... ośmiu godzin! Już wtedy miał na koncie 373 miliony wyświetleń.

Co ciekawe, na miejscu trzecim znajduje się kolejna z części serii o Człowieku-Pająku "Spider-Man: Bez drogi do domu". Zanotowała ona 355,5 miliona wyświetleń w ciągu 24 godzin w 2021 roku.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" może się pochwalić mianem nie tylko najpopularniejszego zwiastuna filmowego, ale zwiastuna w ogóle. Przebił bowiem zeszłoroczny wynik gry wideo "Grand Theft Auto VI", która w ciągu 24 godzin zanotowała 475 milionów wyświetleń.

Przypomnijmy, że aby podsycić emocje związane ze zwiastunem nowej produkcji o Spider-Manie, Sony opublikowało dzień wcześniej krótkie urywki, pokazujące fragmenty całego filmu.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": Co wiemy o filmie?

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" to kolejna część kultowej serii, której poprzednia odsłona zatytułowana "Bez drogi do domu", zarobiła aż 1,9 miliarda dolarów w kinach na całym świecie.

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się 1 sierpnia 2025 roku w Glasgow w Szkocji. Za kamerą stanął Destin Daniel Cretton, który współpracował z Marvellem wcześniej za sprawą "Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni" z 2021 roku.

W rolę tytułową, podobnie jak w poprzednich trzech filmach cyklu ("Homecoming", "Daleko od domu", "Bez drogi do domu"), wcielił się Tom Holland.

Zendaya i Jacob Batalon powrócili jako Michelle "MJ" Jones-Watson, ukochana bohatera, i Ned Leeds, jego najlepszy przyjaciel. Do roli Bruce'a Bannera/Hulka ponownie zatrudniono Marka Ruffalo.

Jon Bernthal, który zagrał Franka Castle'a/Punishera w serialowych produkcjach Marvela, po raz pierwszy wcielił się w tę rolę na dużym ekranie. Jednego z najważniejszych komiksowych przeciwników Spider-Mana - MacDonalda "Maca" Gargana/Skorpiona zagrał Michael Mando (serial "Zadzwoń do Saula"), który pojawił się już w "Homecoming".

Z kolei Liza Colón-Zayas (serial "The Bear") oraz Sadie Sink (serial "Stranger Things") wcieliły się w zupełnie nowe postaci.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": Znamy fabułę

Co ciekawe, ta ostatnia dowiedziała się o zaproszeniu do nowej odsłony "Spider-Mana", gdy była jeszcze na planie piątego sezonu "Stranger Things" i jak przyznała w rozmowie z "The Hollywood Reporter", była kompletnie zaskoczona i całkowicie podekscytowana.

"Spider-Man zawsze był moim ulubieńcem. Uwielbiam Spider-Mana, a szczególnie wersję Toma [Hollanda - przyp. red.]" - wyznała.

"Nie mogę się doczekać, żeby o tym więcej opowiedzieć. Jest tak wiele rzeczy, którymi chciałabym się podzielić. Dlatego czuję, że dotrzymywanie sekretów ze 'Stranger Things' jest dość łatwe, bo mam tak wiele sekretów 'Spider-Mana', które skrywam i które wydają się jeszcze bardziej tajemnicze" - dodała gwiazda.

Przypomnijmy, że w finale poprzedniej części cyklu cały świat zapomniał o prawdziwej tożsamości Spider-Mana. Pomógł mu w tym Doktor Strange. W efekcie bohater został całkowicie osamotniony w swojej misji.

Minęły cztery lata od wydarzeń z "Bez drogi do domu", a Peter jest teraz dorosłym człowiekiem, żyjącym zupełnie samotnie, dobrowolnie wymazując się z życia i wspomnień tych, których kocha - można przeczytać w opisie fabuły "Całkiem nowego dnia". Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, którego mieszkańcy nie znają jego prawdziwego imienia, poświęcił się całkowicie ochronie swojego miasta - został Spider-Manem na pełen etat. Gdy jednak rosną wymagania, presja wywołuje zaskakującą przemianę fizyczną, która zagraża jego istnieniu, a jednocześnie dziwny, nowy schemat przestępstw rodzi jedno z najpotężniejszych zagrożeń, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.

"Musimy pogodzić się z faktem, że postanowił zrezygnować z bycia Peterem Parkerem i skupił się na byciu Spider-Manem, ponieważ bycie Peterem Parkerem było zbyt trudne. Właśnie o tym jest ten film" - powiedziała producentka Amy Pascal w wywiadzie dla Deadline.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" wejdzie do kin 31 lipca.