Największe gwiazdy kina w hollywoodzkim debiucie Polaka

Jan Komasa: Być jak Steven Spielberg

"Każdy chciał mieć zdjęcie ze Stevenem Spielbergiem. Tata zdołał to załatwić. Nauczyłem się jednego zdania po angielsku: 'Chciałabym być takim reżyserem jak pan'. On powiedział: 'Będziesz któregoś dnia'" - opowiedział Jan Komasa na antenie TVN24.

Nasz "eksportowy reżyser" zaprosił do projektu takie gwiazdy jak Diane Lane, nominowana do Oscara za rolę w "Niewiernej", Kyle Chandler, którego oglądaliśmy w "Wilku z Wall Street", czy Daryl McCormack, który zyskał popularność rolą u boku Emmy Thompson w "Powodzenia, Leo Grande". Autorem zdjęć jest inny Polak, Piotr Sobociński Jr, mający na koncie takie filmy jak "Wołyń", "Cicha noc", "Bogowie", "Wesele" czy "Hiacynt".

"Rocznica" to prowokujący thriller o bardzo zżytej rodzinie, która rok po roku coraz widoczniej rozpada się, gdy w kraju zaczyna się rozprzestrzeniać nowy ruch społeczny o nazwie "Zmiana". Historia ta łączy osobistą tragedię ze społeczną diagnozą czasów. To niezapomniana podróż w głąb najciemniejszych obaw o przyszłość Ameryki.

W obsadzie filmu, oprócz wspomnianych Lane, Chandlera i McCormacka znaleźli się: Zoey Deutch (Samanta z "Zanim odejdę"), Madeline Brewer (Janine z "Opowieści podręcznej"), Phoebe Dynevor (Daphne z "Bridgertonów"), Mckenna Grace (Phoebe z "Pogromców duchów") oraz Dylan O’Brien (Thomas z "Więźnia labiryntu").

"Rocznica": O filmie

Gdy pewnego pięknego popołudnia podczas przyjęcia z okazji 25-tej rocznicy ślubu, syn Ellen i Paula przedstawia im swoją nową dziewczynę, nikt nie podejrzewa, że to początek końca tej szczęśliwej rodziny. Owa nowa narzeczona to Liz, dawna studentka Ellen, wydalona przed laty z uczelni za radykalne poglądy. Pod uroczą powierzchownością skrywa wielkie ambicje, ale żadnych skrupułów.

Z każdą kolejną rocznicą wpływ Liz na rodzinę staje się coraz większy i coraz bardziej destrukcyjny, a wylansowana przez nią nowa ideologia nazywana "Zmianą" zdobywa coraz szerszy rozgłos. Skrywane dotąd rodzinne konflikty nabierają nowej mocy, podczas gdy kraj staje nad krawędzią przepaści.