Największe gwiazdy kina w hollywoodzkim debiucie Polaka
"Rocznica" to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tej jesieni. W końcu to hollywoodzki debiut utalentowanego Jana Komasy, twórcy takich hitów jak "Miasto 44", "Sala samobójców", czy nominowanego do Oscara "Bożego Ciała". Jan Komasa to także artysta namaszczony do zawodu przez... samego Stevena Spielberga! Ostatnio, w rozmowie z Moniką Olejnik, polski reżyser zdradził, jak wyglądało jego spotkanie z tym wybitnym amerykańskim twórcą na planie "Listy Schindlera" (w filmie tym zagrał jego ojciec, Wiesław Komasa).
"Każdy chciał mieć zdjęcie ze Stevenem Spielbergiem. Tata zdołał to załatwić. Nauczyłem się jednego zdania po angielsku: 'Chciałabym być takim reżyserem jak pan'. On powiedział: 'Będziesz któregoś dnia'" - opowiedział Jan Komasa na antenie TVN24.
Nasz "eksportowy reżyser" zaprosił do projektu takie gwiazdy jak Diane Lane, nominowana do Oscara za rolę w "Niewiernej", Kyle Chandler, którego oglądaliśmy w "Wilku z Wall Street", czy Daryl McCormack, który zyskał popularność rolą u boku Emmy Thompson w "Powodzenia, Leo Grande". Autorem zdjęć jest inny Polak, Piotr Sobociński Jr, mający na koncie takie filmy jak "Wołyń", "Cicha noc", "Bogowie", "Wesele" czy "Hiacynt".
"Rocznica" to prowokujący thriller o bardzo zżytej rodzinie, która rok po roku coraz widoczniej rozpada się, gdy w kraju zaczyna się rozprzestrzeniać nowy ruch społeczny o nazwie "Zmiana". Historia ta łączy osobistą tragedię ze społeczną diagnozą czasów. To niezapomniana podróż w głąb najciemniejszych obaw o przyszłość Ameryki.
W obsadzie filmu, oprócz wspomnianych Lane, Chandlera i McCormacka znaleźli się: Zoey Deutch (Samanta z "Zanim odejdę"), Madeline Brewer (Janine z "Opowieści podręcznej"), Phoebe Dynevor (Daphne z "Bridgertonów"), Mckenna Grace (Phoebe z "Pogromców duchów") oraz Dylan O’Brien (Thomas z "Więźnia labiryntu").
Gdy pewnego pięknego popołudnia podczas przyjęcia z okazji 25-tej rocznicy ślubu, syn Ellen i Paula przedstawia im swoją nową dziewczynę, nikt nie podejrzewa, że to początek końca tej szczęśliwej rodziny. Owa nowa narzeczona to Liz, dawna studentka Ellen, wydalona przed laty z uczelni za radykalne poglądy. Pod uroczą powierzchownością skrywa wielkie ambicje, ale żadnych skrupułów.
Z każdą kolejną rocznicą wpływ Liz na rodzinę staje się coraz większy i coraz bardziej destrukcyjny, a wylansowana przez nią nowa ideologia nazywana "Zmianą" zdobywa coraz szerszy rozgłos. Skrywane dotąd rodzinne konflikty nabierają nowej mocy, podczas gdy kraj staje nad krawędzią przepaści.