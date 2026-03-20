Ikona kina i rekin biznesu. Jak Chuck Norris zbudował imperium warte miliony?

Wczoraj portal TMZ przekazał, że Chuck Norris trafił do szpitala na Hawajach po "nagłym wypadku medycznym".

"Źródła posiadające bezpośrednią wiedzę podają, że w ciągu ostatnich 24 godzin na wyspie Kauai doszło do nagłego wypadku medycznego, w wyniku którego Chuck trafił do szpitala. Nie znamy charakteru zdarzenia, jednak dowiadujemy się, że Chuck jest w dobrym humorze" - czytamy w raporcie.

Ponoć dzień przed zdarzeniem gwiazdor miał trenować i być w doskonałej formie. Osoba z jego otoczenia przekazała, że dopisywał mu świetny humor. Niestety, dziś napłynęły smutne wieści o odejściu prawdziwej ikony kina - Chuck Norris zmarł w wieku 86 lat.

Zbił majątek na kinie kopanym

W latach 80. Chuck Norris był już rozpoznawalną ikoną kina akcji. Co prawda w tamtym czasie nie cieszył się jeszcze taką popularnością jak Steven Seagal czy Jean-Claude Van Damme, ale był to dla niego świetny start. Jego sława eksplodowała na dobre, gdy w latach 90. na małe ekrany trafił "Strażnik Teksasu". Ta dekada bezsprzecznie należała do niego.

Produkcja cieszyła się ogromną popularnością, a Norris stał się jedną z najlepiej opłacanych gwiazd telewizji tamtych lat. U szczytu popularności serialu gaża aktora wzrosła do rekordowych 375 tysięcy dolarów za każdy odcinek. Dodatkowo, dzięki twardo wynegocjowanym umowom, z samych tylko tantiem telewizyjnych zarobił on ponad 30 milionów dolarów.

Jednak majątek, który zgromadził, nie pochodził wyłącznie z pracy na planie filmowym. Gdy aktor "odwiesił kaburę na kołek", zamieszkał na swoim ranczu w Teksasie i skupił się na budowaniu prawdziwego imperium biznesowego.

Kluczowym źródłem dochodu stała się marka wody CForce, założona w 2015 roku, ale gwiazdor inwestował również w branżę fitness oraz różnego rodzaju programy treningowe. Norris ulokował kapitał także w nieruchomościach i zarabiał na lukratywnych kontraktach reklamowych z największymi światowymi markami. Jak podawał jakiś czas temu portal "Celebrity Net Worth", majątek Chucka Norrisa sięgał imponującej kwoty 70 milionów dolarów.

Mimo ogromnego bogactwa aktor nigdy nie zapominał o innych. Przez lata angażował się w działalność charytatywną, wspierając młodzież oraz organizacje takie jak Make-A-Wish Foundation.