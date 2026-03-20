Kim są autorzy najlepszych zdjęć filmowych w Polsce? Nominacje!

Nagrody PSC - Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych zostaną przyznane w trzech kategoriach: za najlepsze zdjęcia do pełnometrażowego filmu fabularnego, filmu dokumentalnego i odcinka serialu. Zwycięzców poznamy 28 marca podczas uroczystej gali.

W kategorii pełnometrażowych filmów fabularnych zgłoszono 31 filmów. Nominowani za najlepsze zdjęcia zostali (w kolejności alfabetycznej):

"Brat", zdj. Jolanta Dylewska

"Chopin, Chopin!", zdj. Michał Sobociński

"Dziewczyna z igłą", zdj. Michał Dymek

"Franz Kafka", zdj. Tomasz Naumiuk

"Ojciec", zdj. Adam Suzin

"Pejzaż w kolorze sepii", zdj. Piotr Niemyjski

Do nagrody PSC za najlepsze zdjęcia do filmu dokumentalnego nominowani są (w kolejności alfabetycznej):

"A Song of Humble Beauty", zdj. Józefina Gocman-Dicks

"Bałtyk", zdj. Kacper Gawron

"Chłopiec, który biegnie", zdj. Józefina Gocman-Dicks

"Flota cieni", zdj. Olgierd Michalak, Rafał Hamrol

"Gość", zdj. Zvika Gregory Portnoy

"Jutro premiera", zdj. Piotr Szczepański

"Kompleta", zdj. Magdalena Hueckel, Tomasz Śliwiński

"Krwawe trofeum", zdj. Olgierd Michalak, Piotr Wacowski

"Listy z Wilczej", zdj. Arjun Talwar

"My Sunnyside", zdj. Marcin Kaproń

"Ostatnia tajemnica Kleopatry", zdj. Mikołaj Bakalarz

"Pasażer Andrzej Munk", zdj. Maciej Kozłowski

"Pasja według Agnieszki", zdj. Wojciech Staroń

"Pieści wieloryba", zdj. Janusz Szymański

"Silver", zdj. Stanisław Cuske

"Szpilka", zdj. Adam Palenta

Do nagrody PSC za najlepsze zdjęcia do odcinka serialu nominowani są (w kolejności alfabetycznej):

"1670" (s02e06), zdj. Nils Crone

"Aniela" (s01e01), zdj. Wojciech Węgrzyn

"Breslau" (s01e01), zdj. Paweł Flis

"Czarna śmierć" (s01e01), zdj. Wojciech Węgrzyn

"Czarne stokrotki" (s01e01), zdj. Wojciech Węgrzyn

"Drelich" (s01e06), zdj. Jakub Czerwiński

"Glina. Nowy rozdział" (s01e05), zdj. Piotr Lenar

"Heweliusz" (s01e03), zdj. Bartłomiej Kaczmarek

"Kabul" (s01e06), zdj. Mateusz Wichłacz

"Kibic" (s01e04), zdj. Łukasz Gutt

"MInuta ciszy" (s02e01), zdj. Maciej Lisiecki

"Porządny człowiek" (s01e01), zdj. Jakub Stolecki

"Profilerka Jastre" (s02e01), zdj. Tomasz Wójcik

"Projekt UFO" (s01e02), zdj. Jakub Kijowski

"Przesmyk" (s01e01), zdj. Kacper Fertacz

"Scheda" (s01e01), zdj. Bartłomiej Cierlica, Piotr Niemyjski

"Tylko jedno spojrzenie" (s01e06), zdj. Paweł Flis

"Wzgórze psów" (s01e04), zdj. Piotr Uznański

"Zatoka szpiegów" (s02e01), zdj. Maciej Lisiecki, Kacper Zieliński

Nagroda PSC: historia, laureaci z ubiegłych lat

Nagroda PSC jest przyznawana od 2013 roku. W poprzednich latach laureatami nagrody w konkursie na najlepsze zdjęcia do pełnometrażowego filmu fabularnego byli m.in. Łukasz Żal ("Strefa Interesów") Michał Sobociński ("Filip"), Piotr Sobociński Jr. (trzykrotnie - za zdjęcia do filmu: "Hiacynt", "Boże Ciało" oraz "Bogowie"), Arkadiusz Tomiak (dwukrotnie - za zdjęcia do filmu: "Obława" oraz "Karbala").

W 2019 roku Stowarzyszenie zaczęło przyznawać nagrodę w dwóch dodatkowych kategoriach: za najlepsze zdjęcia w filmie dokumentalnym i odcinka serialu. W poprzednich latach laureatami nagrody w konkursie w kategorii najlepsze zdjęcia do filmu okumentalnego byli m.in. Zuzanna Zachara-Hassairi ("Las"), Aliksandr Tsymbaliuk ("Koka"), Bartosz Piotrowski i Marcin Janos-Krawczyk ( "Krafftówna w Krainie Czarów"), a laureatami w kategorii najlepsze zdjęcia do odcinka serialu byli m.in. Nils Croné ("1670″), Bartłomiej Kaczmarek (dwukrotnie - za zdjęcia do odcinka serialu "Wielka Woda" i "Rojst'97"), Kacper Fertacz ("Król").

Podczas XIV Gali wręczenia Nagród PSC, Członkowie Stowarzyszenia uhonorują Nagrodą Specjalną wybitną kostiumografkę - Dorotę Roqueplo, a Nagrodą za Całokształt Twórczości autora zdjęć Grzegorza Kędzierskiego.

Nagrodę Specjalną PSC otrzyma w tym roku wybitna kostiumografka Dorota Roqueplo AKPA AKPA

O Stowarzyszeniu Autorek i Autorów Zdjęć PSC

Stowarzyszenie Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych (Polish Society of Cinematographers - PSC) zostało utworzone 21 marca 1994 roku w Warszawie. Zrzesza ponad 120 osób członkowskich - najlepszych autorek i autorów zdjęć do filmów i seriali, laureatów licznych nagród w Polsce i na świecie.

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju i promocji polskiej sztuki obrazu filmowego, edukacja, budowanie relacji międzynarodowych w dziedzinie kinematografii, integracja środowiska oraz inicjowanie i wspieranie działań mających na celu ochronę praw autorów obrazu.

Obecnie przewodniczącemu PSC jest Piotr Śliskowski, który w swojej kadencji kładzie nacisk na walkę o należne twórcom prawa autorskie, edukację technologiczną oraz konsolidacje i współpracę autorów zdjęć na rzecz budowania przyjaznego środowiska pracy dla wszystkich zawodów filmowych.