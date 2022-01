Film "Oppenheimer" opowiada o tzw. ojcu chrzestnym bomby atomowej, J. Robercie Oppenheimerze. W tytułowej roli wystąpi Cillian Murphy, a partnerować mu będą m.in. Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Benny Safdie i Rami Malek. Fabuła skupiona będzie na pracach przy tzw. Projekcie Manhattan, których efektem było stworzenie technologii umożliwiającej uzyskanie energii jądrowej i wykorzystanie jej do produkcji nowego typu broni.



"Oppenheimer": O czym opowie film Christophera Nolana?

Napisany przez Nolana scenariusz filmu został oparty na motywach nagrodzonej Pulitzerem książki Kaia Birda i Martina J. Sherwina "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" ("Amerykański Prometeusz: Triumf i tragedia J. Roberta Oppenheimera"). Premierę filmu "Oppenheimer" zaplanowano na 21 lipca 2023 roku, czyli dwa tygodnie po kolejnej rocznicy zrzucenia pierwszej bomby atomowej na japońskie miasto Hiroszima.





Portal Deadline, który poinformował o dołączeniu Josha Hartnetta do obsady filmu "Oppenheimer", nie podaje, w jaką rolę ma się wcielić. Wiadomo za to, że Florence Pugh wcieli się w rolę Jean Tatlock, członkini Partii Komunistycznej, która wdała się w romans z Oppenheimerem. Z kolei Benny Safdie wcieli się w rolę naukowca węgierskiego pochodzenia Edwarda Tellera, znanego jako "ojciec amerykańskiej bomby wodorowej". Nie wiadomo, jakie postaci zagrają pozostali aktorzy wiązani z obsadą filmu "Oppenheimer".



Popularność Joshowi Hartnettowi przyniosły role w takich filmowych widowiskach jak "Helikopter w ogniu" i "Pearl Harbor". W późniejszych latach rzadziej pojawiał się na ekranie. Wrócił w serialu "Dom grozy", a w ostatnim roku zadomowił się u Guya Ritchiego - zagrał w jego filmie "Jeden gniewny człowiek" oraz czekającej na premierę "Grze fortuny".



