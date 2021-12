Najlepsze aktorki 2021

Główna bohaterka "Obiecującej. Młodej. Kobiety." , kiedyś wzorowa studentka medycyny, pracuje w małej kawiarni i wciąż mieszka u rodziców. Wieczorami chodzi do klubów, gdzie udaje odurzenie alkoholem i pozwala kolejnym mężczyznom zabierać się do domu. Wszystko za sprawą tragedii, jaka przydarzyła się jej koleżance podczas studiów. Teraz bohaterka skupia się wyłącznie na symbolicznej zemście za krzywdy przyjaciółki, a jej ofiarami padają przypadkowi mężczyźni, chcący wykorzystać pijaną dziewczynę.

Reklama

Carey Mulligan - "Obiecująca. Młoda. Kobieta."

Protagonistka "Obiecującej. Młodej. Kobiety." to postać, która łatwo mogła popaść w przerysowanie lub irytującą niewiarygodność. Carey Mulligan przejęła tę rolę od Margot Robbie. Twórcy nie starają się, żebyśmy polubili bohaterkę. Zależy im jednak na zrozumieniu przez widzów jej działania. Dzięki Mulligan kupujemy każdą jej decyzję, kibicujemy, gdy stara się porzucić swoją "misję" i rozumiemy, gdy w finale decyduje się do niej wrócić. Za swoją rolę Mulligan otrzymała nominację do Oscara.

Wideo Obiecująca. Młoda. Kobieta - Zwiastun PL (Official Trailer)

Emma Stone - "Cruella"

Emma Stone szarżuje jako młoda amatorka futer w "Cruelli" i nie bierze jeńców. Aktorka sprawdza się w roli nieśmiałej Estelli, szukającej swojego miejsca w nieznającym litości świecie mody. Jednak jako bezwzględna i mściwa Cruella hipnotyzuje - nie tylko dzięki niesamowitym kostiumom i towarzyszącym jej akcjom muzycznym szlagierom. Energiczny występ, niesiony na falach buntu, był jednym z powodów sukcesu finansowego filmu. Druga część jest już w przygotowaniach. Pozostaje mieć nadzieję, że i tym razem będzie żywiołowo, a żaden dalmatyńczyk nie zostanie skrzywdzony.



Wideo "Cruella" [trailer 2]

Jasna Djuricic - "Aida"

"Aida" przedstawia dramat bośniackiej tłumaczki pracującej dla ONZ, która stara się za wszelką cenę ochronić swojego męża i dwóch synów przed zbliżającymi się wojskami serbskimi. Wszystko w przeddzień masakry w Srebrenicy, największego ludobójstwa w Europie od czasów II wojny światowej.

Skupiona i pozbawiona melodramatyzmu rola Jasny Djuricic potęguje poczucie bezradności towarzyszące bohaterom. Wszelkie próby ucieczki okazują się daremne, mimo to kobieta do końca stara się uratować swych najbliższych. Determinacja przerywana jest krótkimi chwilami nadziei, po których następuje powrót do walki. Nie było w tym roku bardziej przejmującej roli. Djuricic otrzymała za nią Europejską Nagrodę Filmową.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Aida" [trailer] materiały prasowe

Vanessa Kirby - "Cząstki kobiety"

Nagrodzona w Wenecji Vanessa Kirby wciela się w "Cząstkach kobiety" w Marthę, która straciła swoje dziecko chwilę po porodzie. Po tragedii musi poradzić sobie z traumą, a także skonfrontować się z najbliższymi - przechodzącym kryzys mężem oraz od zawsze krytykującą wszystkie jej decyzje matką. Film rozpoczyna się 24-minutową, zrealizowaną bez cięć montażowych sceną porodu. Kreacja aktorki jest tutaj efektowna i szokująca. Później staje się bardziej wyciszona, jednak to właśnie te sceny bardziej zapadają w pamięć. Powolne radzenie sobie z traumą i ostateczne pogodzenie się ze stratą czynią z roli Kirby jedną z najlepszych w ostatnich miesiącach. Aktorka otrzymała za nią nominację do Oscara.

Wideo "Cząstki kobiety": Oficjalny zwiastun

Kristen Stewart - "Spencer"

Od czasu zakończenia "Sagi Zmierzch" Kristen Stewart ciężko pracowała, by zerwać z wizerunkiem rozdartej między wilkołakiem i wampirem Belli. "Spencer" jest zwieńczeniem jej starań. Rola księżnej Diany ukazuje w pełni talent młodej aktorki. Akcja filmu ma miejsce podczas świąt w 1991 roku. Stewart skupia się nie tyle na naśladowaniu zachowania i gestów Diany, ile oddaniu jej osamotnienia wśród rodziny królewskiej. Aktorka doskonale odtwarza sprzeczne emocje, które targają księżną. Jej rolę nagrodziły już liczne stowarzyszenia krytyków. Oscar wydaje się w tym momencie jak najbardziej prawdopodobny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spencer" [trailer] materiały prasowe

Kirsten Dunst - "Psie pazury"

Podobnie jak Kristen Stewart, Kirsten Dunst musiała uciec od roli, która przyniosła jej sławę - w tym wypadku Mary Jane, ukochanej Spider-Mana. Przez lata dawała znać o swoim talencie, m.in. w "Melancholii", za którą nagrodzono ją w Cannes, oraz drugim sezonie "Fargo". W "Psich pazurach" raczy nas swoją najlepszą rolą w karierze. Rose to kobieta smutna i samotna, która po ślubie z właścicielem rancha ma nadzieję na odmianę swego losu - dopóki nie poznaje swojego nowego szwagra, stawiającego sobie za cel upokarzanie jej przy każdej możliwej okazji. Jako widzowie obserwujemy kolejne razy otrzymywane przez Rose i mamy nadzieję, że jednak nie da się ona agresorowi. Wtedy następuje scena przy pianinie - trudna do oglądania, ale jednocześnie prezentująca kunszt Dunst. Aktorka jest obecnie faworytką do Oscara za rolę drugoplanową.

Wideo "Psie pazury": Oficjalny zwiastun

Rachel Sennott - “Shiva Baby"

"Shiva Baby" to historia dwudziestokilkuletniej Danielle, która niechętnie towarzyszy swoim rodzicom podczas rodzinnej uroczystości żałobnej. Pech chce, że pojawia się tam także jej sponsor, w dodatku wraz ze swoją żoną i dzieckiem. To tylko początek kłopotów dla dziewczyny, która będzie musiała skonfrontować się ze swoimi licznymi problemami, osobistymi i nie tylko. W Danielle wcieliła się komiczka Rachel Sennott. Na przestrzeni nieco ponad godziny kreuje ona skomplikowaną postać, pełną sprzeczności i wad, niechcącą się zmienić lub bojącą się kolejnych porażek. Trudno polubić Danielle, ale nie sposób nie zrozumieć, dlaczego obecnie znajduje się w tym, a nie innym miejscu. "Shiva Baby" była dostępna w obiegu festiwalowym, a teraz można ją obejrzeć w serwisach VOD.

Wideo Shiva Baby | Official Trailer | Utopia

Zobacz również:

To była ostatnia szansa zmarłego aktora. On mu ją odebrał

Najbardziej pożądana? Nie chce się wierzyć, ile lat właśnie skończyła

Nie do poznania? Tak zaczynał znany polski aktor