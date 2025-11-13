Wieści ws. wybitnego aktora poruszyły internet. Ma zaskakujące hobby

Kim jest Michael Fassbender i jak zaczęła się jego filmowa droga?

Michael Fassbender od lat należy do grona aktorów, których nazwiska przyciągają uwagę zarówno fanów kina, jak i krytyków. Urodził się w Heidelbergu, w rodzinie niemiecko-irlandzkiej, a artystyczne zainteresowania pojawiły się u niego wyjątkowo wcześnie. To właśnie one zaprowadziły go do Londyńskiego Centrum Dramatu, gdzie zaczął uczyć się aktorstwa. Ta decyzja na zawsze zmieniła jego życie, choć wtedy nie mógł jeszcze przewidzieć, jak szybko zwróci uwagę branży.

Reklama

Pierwsze kroki stawiał w krótkich formach i niewielkich projektach, które pozwoliły mu budować doświadczenie. Przełom nastąpił dopiero później, gdy pojawił się w głośnym miniserialu wojennym stworzonym przez Toma Hanksa i Stevena Spielberga. W "Kompanii braci" stworzył rolę sierżanta Burtona P. "Pata" Christensona, a widzowie pierwszy raz zobaczyli w nim kogoś, kto potrafi dodać głębi nawet niewielkim scenom. Właśnie wtedy zaczęto mówić, że Fassbender ma w sobie coś, co warto śledzić.

Najważniejsze filmy z Michaelem Fassbenderem w roli głównej

Rosnąca popularność sprawiła, że aktor zaczął pojawiać się w coraz większych produkcjach. Jego filmografia jest dziś imponująca i obejmuje zarówno filmy popularne, jak i bardziej wymagające projekty. To zestaw, który pokazuje jego wszechstronność i umiejętność odnajdywania się w zupełnie różnych konwencjach. Fassbender potrafi grać bohaterów pełnych sprzeczności, ludzi rozdartych, pewnych siebie, a także tych, którzy żyją na krawędzi.

Na ekranie widzowie oglądali go m.in. w takich tytułach jak "Światło między oceanami", "Pierwszy gol" czy "Zabójca". Ogromną popularność przyniosła mu także seria "X-Men", w której wcielił się w postać Magneto, oraz udział w produkcjach Ridleya Scotta, w tym "Obcy: Przymierze". Jego role potrafią być oszczędne w środkach, ale zawsze są pełne napięcia, które przyciąga uwagę. Ma na koncie także udział w "Bękartach wojny", "Adwokacie", "Czarnej robocie", a także w kilku filmach, które pozwoliły mu pokazać szerszy wachlarz możliwości, jak "Prawo Murphy’ego".

Największe uznanie przyniosły mu jednak dwa tytuły, które otworzyły drogę do najważniejszych nagród. Za rolę w filmie "Steve Jobs" otrzymał nominację do Oscara za najlepszego aktora pierwszoplanowego, a za "Zniewolonego. 12 Years a Slave" nominowano go w kategorii najlepszego aktora drugoplanowego. W obu przypadkach udowodnił, że potrafi wcielić się w postać w sposób, który nie pozwala przejść obok filmu obojętnie.

Pasja Michaela Fassbendera, o której mało kto wie

Choć kariera filmowa Michaela Fassbendera brzmi jak spełnienie aktorskich marzeń, niewielu fanów zdaje sobie sprawę, że jego zainteresowania wykraczają daleko poza plan filmowy. Zanim świat poznał go jako jednego z najbardziej wyrazistych aktorów swojego pokolenia, poświęcał czas także muzyce. Uczył się gry na gitarze, akordeonie i fortepianie, a rozwijanie tej pasji pomagało mu ćwiczyć koncentrację i wrażliwość, które później wykorzystał w aktorstwie.

Najbardziej zaskakującym elementem jego życia jest jednak motorsport. Fassbender od lat interesuje się wyścigami samochodowymi i traktuje je jako równie ważną część swojego życia jak kino. Od 2020 roku startuje w European Le Mans Series, a w 2022 roku wziął udział w legendarnym 24h Le Mans, jednym z najtrudniejszych wyścigów długodystansowych na świecie. Pojawił się również w Porsche Supercup, co pokazuje, że jego pasja nie jest chwilową zachcianką, a czymś budowanym konsekwentnie.