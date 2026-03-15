Tylko dla widzów o mocnych nerwach. Netflix wrzucił przerażający horror

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

"To jest absolutnie genialne. Nie mogłem oderwać oczu" - pisał Stephen King o filmie "Późna noc z diabłem". Produkcja ominęła polskie kina, ale od dziś można ją oglądać na platformie giganta streamingowego.

"Późna noc z diabłem"IFCAgencja FORUM

"Późna noc z diabłem": horror przyprawia o ciarki

Akcja filmu "Późna noc z diabłem" ("Late Night With The Devil") rozgrywa się 31 października 1977 roku. Prowadzący Jack Delroy (David Dastmalchian) chce podnieść oglądalność swojego programu "Night Owls", który zaczyna przegrywać z konkurencją. Planuje emisję odcinka specjalnego o zjawiskach paranormalnych. Do studia zaprasza różne osoby związane z okultyzmem i parapsychologią. Sytuacja wymyka się spod kontroli w trakcie eksperymentu z opętaną dziewczynką. Wszystko transmitowane jest na żywo na oczach milionów ludzi.

Jakub Izdebski
Jakub Izdebski

    Film zrealizowany w stylu found footage został wyreżyserowany i zmontowany przez braci Colina i Camerona Cairnes, którzy napisali także scenariusz. U boku Dastmalchiana wystąpili: Laura Gordon, Ian Bliss, Fayssal Bazzi i inni.

    Produkcja może pochwalić się imponującym wynikiem w serwisie Rotten Tomatoes, gdzie otrzymała aż 97 procent pozytywnych ocen od krytyków i 82 procent od widzów.

    "Późną noc z diabłem" docenił sam mistrz powieści grozy, Stephen King, pisząc: "To jest absolutnie genialne. Nie mogłem oderwać oczu".

    "Późna noc z diabłem" od dziś na Netfliksie

    Film "Późna noc z diabłem" od dziś jest dostępny na Netfliksie.

