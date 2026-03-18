Aż pięć nominacji do Oscara! Prawdziwa perełka o dojrzewaniu już od dziś w streamingu

Paulina Gandor

Od dziś na Netfliksie znaleźć można cenioną produkcję studia A24. To intymny portret relacji matki i córki, który z ciepłym humorem pokazuje blaski i cienie dorastania. Film od lat przyciąga uwagę widzów z całego świata i był nominowany do Oscara w pięciu kategoriach.

Młoda kobieta o jasnych włosach spiętych w luźny kok, ubrana w zielony sweter, patrząca zamyślonym wzrokiem w dal
Kadr z filmu "Lady Bird"materiały prasowe

"Lady Bird" to film z 2017 roku, który w interesujący sposób podchodzi do tematu wkraczania w dorosłe życie. "Kiedy masz 16 lat, czujesz, że życie toczy się gdzieś indziej, na pewno nie tu, gdzie jesteś" - mówiła reżyserka Greta Gerwig. Główna bohaterka dobrze to wie.

"Lady Bird": powiew świeżości wśród filmów o dorastaniu. O czym opowiada produkcja?

Christine ma 16 lat, nienawidzi swojego imienia (stąd pseudonim "Lady Bird"), miasta, w którym mieszka (a jest to Sacramento w Kalifornii) i jak tylko może sprzeciwia się matce. Po drodze jest jeszcze pierwsza miłość i walka o prawo do bycia tym, kim się chce i kim się czuje, bez udawania. To nie jest jednak zwykły film o nastoletnim buncie, tylko szczera i nie pozbawiona humoru opowieść o dorastaniu i zgodzie na to, aby ktoś bliski mógł być sobą, nawet jeśli rani innych.

Zobacz również:

Oczywiście, tego typu elementy już wiele razy widzieliśmy na ekranie, ale Grecie Gerwig udało się tak pokazać różne sceny z życia bohaterki filmu, że całość sprawia wrażenie powiewu świeżości w nurcie kina o dorastaniu. Dlaczego? Reżyserka w "Lady Bird" umieszcza ograne motywy w nieoczywistych kontekstach, dorzucając do tego sporą dawkę humoru (nawet czarnego) i garść gorzkich refleksji.

Tytułową nastolatkę odegrała Saoirse Ronan, a na ekranie towarzyszyli jej Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet, Beanie Feldstein oraz Lois Smith.

Produkcję nagrodzono dwoma Złotymi Globami: dla najlepszej komedii lub musicalu oraz najlepszej aktorki w komedii lub musicalu. Film nominowano również do Oscara w pięciu kategoriach (najlepszy film, najlepsza reżyseria, najlepszy scenariusz oryginalny, najlepsza aktorka pierwszoplanowa oraz najlepsza aktorka drugoplanowa), jednak ostatecznie nie zwyciężył w żadnej. Nie zmienia to faktu, że produkcja cieszyła się dużą popularnością i uznaniem zarówno widzów, jak i krytyków. Po premierze wszyscy zgodnie przyznawali, że to jeden z najlepszych przykładów kina coming of age ostatnich lat.

"Lady Bird" od dziś znajdziecie na Netfliksie!

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze