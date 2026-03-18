"Lady Bird" to film z 2017 roku, który w interesujący sposób podchodzi do tematu wkraczania w dorosłe życie. "Kiedy masz 16 lat, czujesz, że życie toczy się gdzieś indziej, na pewno nie tu, gdzie jesteś" - mówiła reżyserka Greta Gerwig. Główna bohaterka dobrze to wie.

"Lady Bird": powiew świeżości wśród filmów o dorastaniu. O czym opowiada produkcja?

Christine ma 16 lat, nienawidzi swojego imienia (stąd pseudonim "Lady Bird"), miasta, w którym mieszka (a jest to Sacramento w Kalifornii) i jak tylko może sprzeciwia się matce. Po drodze jest jeszcze pierwsza miłość i walka o prawo do bycia tym, kim się chce i kim się czuje, bez udawania. To nie jest jednak zwykły film o nastoletnim buncie, tylko szczera i nie pozbawiona humoru opowieść o dorastaniu i zgodzie na to, aby ktoś bliski mógł być sobą, nawet jeśli rani innych.

Oczywiście, tego typu elementy już wiele razy widzieliśmy na ekranie, ale Grecie Gerwig udało się tak pokazać różne sceny z życia bohaterki filmu, że całość sprawia wrażenie powiewu świeżości w nurcie kina o dorastaniu. Dlaczego? Reżyserka w "Lady Bird" umieszcza ograne motywy w nieoczywistych kontekstach, dorzucając do tego sporą dawkę humoru (nawet czarnego) i garść gorzkich refleksji.

Tytułową nastolatkę odegrała Saoirse Ronan, a na ekranie towarzyszyli jej Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet, Beanie Feldstein oraz Lois Smith.

Produkcję nagrodzono dwoma Złotymi Globami: dla najlepszej komedii lub musicalu oraz najlepszej aktorki w komedii lub musicalu. Film nominowano również do Oscara w pięciu kategoriach (najlepszy film, najlepsza reżyseria, najlepszy scenariusz oryginalny, najlepsza aktorka pierwszoplanowa oraz najlepsza aktorka drugoplanowa), jednak ostatecznie nie zwyciężył w żadnej. Nie zmienia to faktu, że produkcja cieszyła się dużą popularnością i uznaniem zarówno widzów, jak i krytyków. Po premierze wszyscy zgodnie przyznawali, że to jeden z najlepszych przykładów kina coming of age ostatnich lat.

"Lady Bird" od dziś znajdziecie na Netfliksie!

