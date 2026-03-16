Światowy fenomen laureatem dwóch Oscarów! Pokonał hit Disneya

Oscary 2026: "K-popowe łowczynie demonów" zgarnęły aż dwie statuetki

98. ceremonia wręczenia Oscarów, która przypadła na 16 marca, dobiegła końca. Pełną listę laureatów znajdziecie TUTAJ. Akademia postanowiła docenić film od Sony Pictures i Netfliksa - "K-popowe łowczynie demonów" - które od premiery stały się światowym fenomenem. Tłumy porwała nie tylko fabuła opierająca się na zespole k-pop, ale też świetnie napisane i zaśpiewane piosenki.

Film opowiadający o trzech dziewczynach, które są jednocześnie gwiazdami muzyki k-pop i łowczyniami demonów, otrzymał aż dwie nagrody: za najlepszą animację pełnometrażową i za najlepszą piosenkę oryginalną "Golden". Produkcja pokonała w tym roku "Arco", "Małą Amelię" i aż dwie propozycje Disneya: "Elio" i kontynuację uwielbianego hitu "Zwierzogród 2".

Zdobywając nagrodę dla najlepszego filmu animowanego, Maggie Kang i Michelle L.M. Wong (nominowane wraz z Chrisem Appelhansem) zostały pierwszymi osobami pochodzenia południowokoreańskiego, które wygrały w tej kategorii. "Golden" to pierwsza piosenka K-popowa, która zdobyła Oscara.

"Kiedy dorastałam, ludzie naśmiewali się ze mnie, że lubię K-pop, ale teraz wszyscy śpiewają naszą piosenkę i wszystkie koreańskie teksty" - powiedziała przez łzy EJAE, odbierając nagrodę wraz z innymi autorkami tekstów.

Hit Netfliksa i Sony powróci z kontynuacją

Netflix zapowiada, że zrealizuje kolejną odsłonę przygód Rumi, Miry i Zoey. Za reżyserię znów odpowiedzialni są Maggie Kang i Chris Appelhans, a produkcją zajmie się Sony Pictures Animation. To pierwszy projekt w ramach nowej, wieloletniej umowy na tworzenie animacji.

"Z niecierpliwością czekamy na napisanie kolejnego rozdziału, rzucenie im wyzwania i obserwowanie ich rozwoju - i dalsze poszerzanie granic łączenia muzyki, animacji i fabuły" - mówi Chris Appelhans.

Zobacz też: Oscarowa gala w tym roku nie zawiodła. Oto najwięksi zwycięzcy