Epickie widowisko akcji. Uwielbiany aktor powraca do kultowej roli

Jack Ryan: kultowy serial akcji

"Jack Ryan" to serial, który jest luźną adaptacją serii książek o tytułowym analityku CIA autorstwa Toma Clancy'ego. W głównego bohatera wciela się hollywoodzki gwiazdor polskiego pochodzenia - John Krasinski. U jego boku do tej pory oglądaliśmy takich aktorów jak Wendell Pierce, Michael Kelly, Abbie Cornish czy Nina Hoss. Prime Video zrealizował cztery, cieszące się sporą popularnością, sezony. Ostatni trafił na platformę latem 2023 roku.

Teraz, prawie po trzech latach, Jack Ryan wraca z nową przygodą. Tym razem bardziej niebezpieczną i taką, w której stawka jest olbrzymia.

"Jack Ryan Toma Clancy'ego: Wojna Duchów": widowisko akcji Prime Video

W nowym filmie, "gdy stawką jest ludzkie życie, a zagrożenie narasta z każdą chwilą, Jack Ryan ponownie łączy siły z doświadczonym agentem CIA Mikiem Novemberem (Michael Kelly) oraz byłym szefem CIA Jamesem Greerem (Wendell Pierce).

Ich wspólne doświadczenie to jedyna przewaga w starciu z nowym przeciwnikiem, który zna każdy ich ruch. Wspierani przez nową partnerkę - niezwykle bystrą agentkę MI6 Emmę Marlowe (Sienna Miller) - Jack i jego zespół poruszają się w sieci intryg, mierząc się z przeszłością, którą już dawno uznali za zamkniętą" - czytamy w informacji prasowej.

"Jack Ryan Toma Clancy'ego: Wojna Duchów": znamy datę premiery

Rozgrywający się na arenie międzynarodowej thriller łączy w sobie wciągającą fabułę z widowiskową akcją, w której gra toczy się o najwyższą stawkę. Do obsady w pełnometrażowym filmie dołącza Sienna Miller. Film zadebiutuje na platformie Prime Video 20 maja 2026 roku.

