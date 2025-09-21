Film "Na noże" to emocjonująca mieszanka kryminału, komedii i dramatu, rozgrywająca się wokół postaci sławnego pisarza, Harlana Trombleya, który zostaje znaleziony martwy w swojej posiadłości po obchodach swoich 85. urodzin. Śledztwo prowadzi niezawodny detektyw Benoit Blanc (Daniel Craig) , który słynie z elegancji i dociekliwości.

Do tej pory powstały dwie części autorstwa Riana Johnsona. W grudniu ukaże się trzecia odsłona o tytule "Żywy czy martwy. Film z serii ‘Na noże’" . Detektyw Benoit Blanc powraca, by zmierzyć się z najbardziej niebezpieczną sprawą w swojej karierze. Akcja rozgrywa się w gotyckim kościele, gdzie dochodzi do niewyjaśnionego morderstwa.

W obsadzie trzeciego filmu z serii "Na noże" oprócz Daniela Craiga znaleźli się: Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack oraz Thomas Haden Church.

"Żywy czy martwy" to najlepsza część z serii?

Toni Collette w najnowszym wywiadzie dla US Weekly przyznała, że nowy film z serii "Na noże" jest "najlepszą" częścią całej franczyzy, wliczając w to pierwszą odsłonę, w której wystąpiła.

Aktorka miała okazję zobaczyć film podczas Festiwalu Filmowego w Toronto. Wyznała, że choć "nie wiedziała, czego się spodziewać" po nowej produkcji Riana Johnsona, ostatecznie zrobiła ona na niej ogromne wrażenie.

"Przede wszystkim byłam trochę przerażona. Pomyślałam: 'Mam nadzieję, że nie zasnę'. To byłoby straszne" - powiedziała Us Weekly z uśmiechem. "Ale ostatecznie byłam pełna energii i niezwykle zainspirowana. To najbardziej inteligentny, zabawny i szczegółowo dopracowany film, nasycony znakomitymi rolami i humorem, a także prawdziwymi momentami refleksji nad tym, kim jesteśmy i w co wierzymy".

Collette dodała, że od dawna nie widziała niczego podobnego do najnowszego dzieła Johnsona. Film czeka na swoją premierę i już teraz może pochwalić się 92% pozytywnych ocen od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes.

"Żywy czy martwy. Film z serii ‘Na noże’". Data premiery trzeciej części "Na noże"

Film "Żywy czy martwy. Film z serii ‘Na noże’" zadebiutuje na Netfliksie 12 grudnia 2025 roku.