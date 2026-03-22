Największą popularność przyniosła Reese Witherspoon tytułowa rola w filmie "Legalna blondynka" z 2001 roku. Dwa lata później wystąpiła w kontynuacji hitu, a od tamtej pory nie schodzi z ekranów, będąc dziś uznawaną za jedną z najbogatszych aktorek na świecie. Niewiele osób wie, że jej pełne imię i nazwisko brzmi Laura Jeanne Reese Witherspoon.

Zaczynała jako dziecięca modelka - miała zaledwie 7 lat, gdy po raz pierwszy stanęła przed obiektywem. Na ekranach debiutowała w melodramacie telewizyjnym "Dziki kwiat" z 1991 roku. W czasach szkoły średniej miała już na koncie występy w dwóch filmach: "Jacku Niedźwiadku" i "A Far Off Place".

Jej kariera nabrała rozpędu po roli w czarnej komedii "Cholerny świat", w której wystąpiła u boku Stephena Dorffa. Choć odrzuciła propozycje ról w "Krzyku" i "Koszmarze minionego lata", jej pozycja na tym nie ucierpiała - widzowie pokochali ją za "Półmrok" z 1998 roku oraz "Miasteczko Pleasantville". Za główną rolę w "Wyborach" (1999) otrzymała mnóstwo wyróżnień, w tym nominacje do nagród American Comedy Award, Złotego Globu i Satelity. Aktorka stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd, z czym wiążą się też odpowiednio wysokie zarobki.

Reese Witherspoon: jak dorobiła się milionów?

Na szczyt listy najlepiej zarabiających aktorek w Hollywood zaprowadziła ją kultowa rola w "Legalnej blondynce". Według dostępnych informacji, Reese Witherspoon otrzymała 15 milionów dolarów za rolę Elle Woods w filmie "Legalna blondynka 2" - to o 10 milionów więcej niż za pierwszą odsłonę. To honorarium uczyniło ją jedną z najlepiej opłacanych aktorek tamtego okresu, a była to zaledwie kropla w morzu jej majątku wartego niemal 400 milionów dolarów.

Obecnie Reese Witherspoon zarabia co najmniej 1 milion dolarów za każdy odcinek serialu "The Morning Show" od Apple TV+ oraz kolejne miliony za role filmowe. Jak podaje "Parade", standardową stawką aktorki stało się 15 milionów dolarów po sukcesach takich filmów jak "Spacer po linie" i "Cztery gwiazdki". Co ciekawe, fortunę zbiła nie tylko na aktorstwie.

W 2021 roku "Forbes" uznał ją za najlepiej zarabiającą aktorkę na świecie, a w 2023 roku za jedną z najbogatszych kobiet w Ameryce. Wszystko za sprawą dochodów z firmy Hello Sunshine, wycenionej na 900 milionów dolarów. Dodatkowo posiada własną markę odzieżową Draper James, którą wprowadziła na rynek w 2015 roku.

Złamała mu serce

Pierwszym mężem aktorki został Ryan Phillippe, którego poznała na przyjęciu z okazji swoich 21. urodzin. Pobrali się w 1999 roku i doczekali dwójki dzieci - córki Avy i syna Deacona. Para rozstała się w 2007 roku. Już trzy lata później zaręczyła się z Jimem Tothem, z którym ma syna Tennessee Jamesa. Niestety, w marcu 2023 roku para wydała oświadczenie o rozstaniu.

Co ciekawe, aktorka miała w swojej historii romantyczny epizod z Jakiem Gyllenhaalem, któremu złamała serce. Ich historia rozpoczęła się w 2006 roku, gdy spotkali się na planie zdjęciowym w Maroku. Amerykańska aktorka była wtedy świeżo po rozstaniu z Ryanem Phillippe.

"Znam Jake'a od lat przez różnych znajomych i jest po prostu cudowny. Jest bardzo miły, hojny i zabawny. Tak, jest świetny i nie mogę się doczekać, aż nakręcę z nim kolejny film" - wyznała wtedy w programie Ellen DeGeneres.

Jak się później okazało, Reese nie musiała długo czekać na ponowne spotkanie z kolegą z planu. Ich romans trwał ponad dwa lata, a Gyllenhaal zaprzyjaźnił się nawet z jej dziećmi z poprzedniego małżeństwa. Gdy paparazzi przyłapywali ich na wspólnych wyjściach, wydawali się parą idealną. Niestety, gdy zamieszkali razem, okazało się, że aktorka nie jest pewna swoich uczuć. Relacja wyglądała raczej na odskocznię po trudnym rozwodzie niż stabilny związek na lata.

W wywiadach Reese mówiła, że nie zależy jej na kolejnym ślubie, podczas gdy Jake jasno dawał do zrozumienia, że chciałby się oświadczyć. Ich związek zakończył się w 2009 roku wielką awanturą przez telefon, gdy oboje znajdowali się na planach zdjęciowych na dwóch różnych końcach Ameryki. Jake Gyllenhaal miał po tym zdarzeniu złamane serce, jednak nawet po latach ma dla byłej partnerki dobre słowo:

"Jest jedną z najmądrzejszych i najsilniejszych osób, jakie kiedykolwiek spotkałem".

Dziś aktorka inaczej patrzy na swoje życie:

"Zajęło mi dużo czasu, aby stać się kobietą, którą jestem teraz. Bycie osobą publiczną jest bardzo trudne. Mam ogromne współczucie dla ludzi, którzy prowadzą publiczne życie i jednocześnie starają się zachować prywatność. W obecnych czasach jest to niemal niemożliwe, kiedy wszyscy odbierają ci człowieczeństwo, robiąc ci zdjęcia tak, jakbyś była zwierzęciem w zoo, a nie osobą spędzającą czas z dziećmi czy mającą prywatną chwilę" - podsumowała.