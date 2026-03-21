Bruce Willis na rozczulającym zdjęciu z wnuczką. Tak rodzina dba o legendę

W ostatnich latach Bruce Willis wycofał się z aktorstwa z powodów zdrowotnych. W 2022 roku jego rodzina poinformowała o diagnozie afazji, a rok później ujawniono, że aktor zmaga się z otępieniem czołowo-skroniowym. Dla fanów był to szok. Człowiek, który wypowiadał najbardziej kultowe kwestie kina akcji, zaczął tracić słowa. Nie było w tym hollywoodzkiego patosu - była cisza i rodzina, która murem stanęła obok niego. Była żona, Demi Moore, obecna partnerka, Emma Heming, oraz dorosłe córki starają się zachować pozytywne nastawienie i regularnie dzielą się z fanami chwilami z codziennego życia.

Choć Bruce Willis nie pojawia się już publicznie, medialne doniesienia o jego stanie zdrowia wciąż interesują najwytrwalszych fanów. Od jakiegoś czasu aktor nie mieszka z rodziną - przeprowadził się do drugiego domu, aby móc otrzymywać profesjonalną, całodobową opiekę.

Bruce Willis: Rozczulające zdjęcie z wnuczką

Uwielbiany aktor 19 marca obchodził swoje 71. urodziny. Wzruszające życzenia złożyła mu jego była żona, Demi Moore. Opatrzyła je pięknymi zdjęciami, na których aktor trzyma na rękach swoją dwuletnią wnuczkę - małą Louettę. Fotografię można zobaczyć [tutaj].

"Wszystkim, czego potrzebujesz, jest miłość. Wszystkiego najlepszego, BW" - napisała w poście aktorka. W komentarzach zaroiło się od urodzinowych życzeń od przyjaciół ze świata filmu oraz, oczywiście, wiernych fanów.

Bruce Willis: Niesamowita więź z byłą żoną

Demi Moore i Bruce Willis byli małżeństwem w latach 1987-2000. Choć para ostatecznie zdecydowała się na rozstanie, zrobiła to bez zbędnych waśni. Po rozwodzie nadal okazywali sobie wsparcie i żyli w przyjaźni. W dalszym ciągu też wspólnie wychowywali troje dzieci. Ta ciepła, wytrwała i pełna wyrozumiałości relacja trwa również dziś, kiedy gwiazdor "Szklanej pułapki" mierzy się z ciężką chorobą.

"Zawsze będziemy rodziną, tylko w innej formie. Dla mnie nigdy nie było wątpliwości. Pojawiam się, bo tak się postępuje wobec osób, które się kocha" - mówiła stanowczo w jednym z wywiadów.