Kultowa saga dobiega końca. Zamieścił wzruszający wpis

"Szybcy i wściekli": 11. odsłona będzie finałem?

Gdy w 2001 roku w kinach zadebiutował film "Szybcy i wściekli", twórcy pewnie spodziewali się sukcesu kasowego, ale nie przypuszczali, że finalnie akcyjniak doczeka się aż tylu kontynuacja, a seria stanie się jedną z największych franczyz w historii kina. Wszystkie dotychczasowe filmy zarobiły do tej pory ponad 7 miliardów dolarów. Nadchodząca 11. część serii będzie nosić tytuł "Fast Forever". Informacja ta została również potwierdzona przez gwiazdę filmów, Vin Diesela. Reżyserią po raz kolejny zajmie się Louis Leterrier.

Vin Diesel o finale "Szybkich i wściekłych": "To wielka odpowiedzialność"

W weekend Diesel zamieścił na Instagramie długi post, w którym podsumował cykl i to co dla niego znaczyła seria "Szybcy i wściekli". Opisał też uczucia, jaki towarzyszą mu przy realizacji finałowej odsłony, która na ekranach kin zadebiutuje 17 marca 2028 roku.

"25 lat. Ośmioro reżyserów. Niezliczona liczba scenarzystów, członków ekipy filmowej, talentów, z których każdy z nich dał coś prawdziwego sadze, która przetrwała trendy, cyników i czas. To nie dzieje się z przypadku. To dzieje się dlatego, że ludzie przychodzą i wkładają całych siebie w coś, co jest większe niż tylko jedna osoba (...) Z realizacją finału spoczywa na nas ogromny ciężar. Odpowiedzialność, którą czujesz wobec wszystkich, którzy dali z siebie coś, abyśmy znaleźli się w tym miejscu, dla widzów, którzy z nami zostali. Nie bierzemy tego za nic. To nas napędza. Kiedy wracasz na ulice Los Angeles, tam, gdzie to wszystko się zaczęło… wszystko wskakuje na swoje miejsce (...) To jest coś, co trzyma mnie tu nada. Współpraca artystów nad czymś, co ma znaczenie. Jedna rozmowa prowadzi do kolejnej, jedna współpraca otwiera drzwi, o których wcześniej nie myślałeś. Nikt z nas nie działa w tym zawodzie samodzielnie. Ta chęć zbudowania czegoś razem, czego nie moglibyśmy zbudować sami, jest moją ulubioną rzeczą w tej branży" - napisał Vin Diesel na Instagramie.

Zobacz też: Takiej plotki dawno nie było. Znane źródło sugeruje udział kultowego aktora w wyczekiwanym filmie