Nowe "Na noże" wracają do korzeni kryminału. Reżyser ujawnia

Johnson zamierza zrealizować oryginalny film science fiction. Jego szczegóły są trzymane w tajemnicy, a reżyser koncentruje się na trzeciej części "Na noże". Swojego kolejnego filmu nie zrealizuje natomiast dla Netfliksa. Według "Deadline" ma on być niezadowolony z modelu dystrybucji platformy streamingowej, który zupełnie pomija kina. Mówił o tym także przy okazji premiery "Glass Onion", drugiej części serii z 2022 roku.

Rian Johnson o nowym filmie z serii "Na noże"

Opisując "Żywego czy martwego", Johnson zaznaczył, że będzie się on znacznie różnił od poprzedniego filmu. "Jest bardziej gotycki, bardziej przyziemny. Przypomina pierwszą część. W pewnym sensie wraca do korzeni kryminału, nawet nie do Agathy Christie, a do Edgara Allana Poe’ego" – mówił.

Johnson zgodził się także, że Blanc, który jest twarzą serii "Na noże", nie był głównym bohaterem żadnego filmu. "To zabieg, który stosują wszystkie dobre kryminały. Christie robiła tak w wielu swoich książkach: protagonista nie był detektywem. A filmy muszą być napędzane podobnym silnikiem. […] Detektyw to postać w rodzaju rekina w ‘Szczękach’. Jest niemalże boską istotą w fabule. Trudno sprzedać wobec niego stawkę emocjonalną" – wyjaśnił.

"Żywy czy martwy. Film z serii ‘Na noże’". Obsada i data premieryz serii "Na noże"

Trzecia część opowieści o przygodach Benoita Blanca zadebiutuje na Netfliksie 12 grudnia 2025 roku. W obsadzie oprócz Daniela Craiga znaleźli się Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack oraz Thomas Haden Church.