Takiej plotki dawno nie było. Znane źródło sugeruje udział kultowego aktora w wyczekiwanym filmie

"Policjanci z Miami": powstanie nowy film w oparciu o kultowy serial

"Policjanci z Miami" to kultowy już serial, który zadebiutował na małych ekranach w 1984 roku. Amerykańska produkcja kryminalna opowiadała o perypetiach policjantów stojących na straży porządku w Miami. W rolach głównych w serialu występowali Don Johnson i Philip Michael Thomas.

Serial stał się jedną z kultowych produkcji lat 80., do dziś cieszących się popularnością. Może świadczyć o tym fakt, że w 2006 roku Michael Mann wyreżyserował filmową wersję "Policjantów z Miami" z Colinem Farellem i Jamiem Foxxem w obsadzie. Teraz za kolejną adaptację bierze się reżyser "Top Gun: Maverick", "F1: Film" czy "Tron: Dziedzictwo" Joseph Kosinski.

"Policjanci z Miami": Tom Cruise w obsadzie filmu?

Główne role w nowej odsłonie przygód policjantów zagrają Austin Butler ("Złodziej z przypadku", "Elvis") oraz Michael B. Jordan ("Grzesznicy", laureat tegorocznego Oscara w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy).

Jak informuje Filmweb na podstawie Patreonu Daniela Ritchmana, w głównego antagonistę duetu miałby wcielić się... Tom Cruise.

Premierą filmu zaplanowano w Stanach Zjednoczonych na 6 sierpnia 2027 roku, więc zdjęcia na planie powinny wystartować wkrótce.

Zobacz też: Nieoczywista kariera Michaela B. Jordana