Najbardziej wyczekiwany kryminał tego roku. Do sieci trafił zwiastun

Film "Na noże" to misternie skonstruowana mieszanka tajemnicy i dramatu, rozgrywająca się wokół postaci sławnego pisarza kryminałów, Harlana Trombleya, który zostaje znaleziony martwy w swojej posiadłości po obchodach swoich 85. urodzin. Śledztwo prowadzi niezawodny detektyw Benoit Blanc, który słynie z elegancji i dociekliwości.

Do tej pory powstały dwie części autorstwa Riana Johnsona. W grudniu ukaże się trzecia odsłona o tytule "Żywy czy martwy. Film z serii ‘Na noże’" . Właśnie do sieci trafił zwiastun.

Reklama

Wideo "Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże": Oficjalny teaser

"Żywy czy martwy: Film z serii Na noże": do sieci trafił nowy zwiastun

W obsadzie trzeciego filmu z serii "Na noże" oprócz Daniela Craiga znaleźli się: Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack oraz Thomas Haden Church.

Detektyw Benoit Blanc (Daniel Craig) powraca, by zmierzyć się z najbardziej niebezpieczną sprawą w swojej karierze. Akcja rozgrywa się w gotyckim kościele, gdzie dochodzi do niewyjaśnionego morderstwa.

Opisując najnowszą odsłonę serii, reżyser Rian Johnson zaznaczył, że będzie się on znacznie różnił od poprzedniego filmu. "Jest bardziej gotycki, bardziej przyziemny. Przypomina pierwszą część. W pewnym sensie wraca do korzeni kryminału, nawet nie do Agathy Christie, a do Edgara Allana Poe’ego" - mówił.

"Żywy czy martwy. Film z serii ‘Na noże’". Data premiery trzeciej części "Na noże"

Film "Żywy czy martwy. Film z serii ‘Na noże’" zadebiutuje na Netfliksie 12 grudnia 2025 roku.