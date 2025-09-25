"Policjanci z Miami" to kultowy już serial, który zadebiutował na małych ekranach w 1984 roku. Amerykańska produkcja kryminalna opowiadała o perypetiach policjantów stojących na straży porządku w Miami. Szybko stała się prawdziwym hitem telewizyjnym. Widzowie byli pod wrażeniem nie tylko obsady i fabuły, ale też nowatorskiego sposobu "filmowania z ręki".

W rolach głównych w serialu występowali Don Johnson i Philip Michael Thomas. Na ekranie towarzyszyli im m.in. Edward James Olmos, Saundra Santiago, Olivia Brown, Michael Talbott, John Diehl i Gregory Sierra. W 1986 zarówno Don Johnson, jak i Edward James Olmos, zostali nagrodzeni Złotymi Globami za swoje kreacje.

Zdjęcie "Policjanci z Miami" / Silver Screen Collection / Getty Images

"Policjanci z Miami" w wersji filmowej już na HBO Max!

W 2006 roku Michael Mann wyreżyserował filmową wersję "Policjantów z Miami". W "Miami Vice" główne role odegrali Colin Farell i Jamie Foxx. W osbadzie znaleźli się również Gong Li, Luis Tosar, Naomie Harris, Elizabeth Rodgriguez, Justin Theroux, Ciaran Hinds i John Hawkes.

Film wciągnie cię od pierwszej minuty i jest dostępny w ramach abonamentu HBO Max. Serwis dodał produkcję z 2006 roku do swojej oferty właśnie dzisiaj, 25 września! Jeśli masz ochotę na sporą dawkę adrenaliny, koniecznie go sprawdź!

"Miami Vice" - o czym jest film?

James "Sonny" Crockett i Ricardo Tubbs są detektywami w Miami. Pod przykrywką próbują zdemaskować niebezpieczną organizację w mieście. Współpraca układa się dobrze do tego stopnia, że Crockett nawiązuje romans z prawą ręką bossa o imieniu Isabella. Jose "Cochi Loco" Yero spróbuje pozbyć się intruzów za wszelką cenę.

