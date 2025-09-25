Szykujcie się na jazdę bez trzymanki! Film na bazie kultowego serialu już na HBO Max
Cóż za niespodzianka dla fanów emocjonujących dreszczowców! Już od dzisiaj na HBO Max możemy zobaczyć "Miami Vice", film zrealizowany na podstawie kultowego serialu lat 80. z Donem Johnsonem i Philipem Michaelem Thomasem. W rolach głównych Colin Farell i Jamie Foxx.
"Policjanci z Miami" to kultowy już serial, który zadebiutował na małych ekranach w 1984 roku. Amerykańska produkcja kryminalna opowiadała o perypetiach policjantów stojących na straży porządku w Miami. Szybko stała się prawdziwym hitem telewizyjnym. Widzowie byli pod wrażeniem nie tylko obsady i fabuły, ale też nowatorskiego sposobu "filmowania z ręki".
W rolach głównych w serialu występowali Don Johnson i Philip Michael Thomas. Na ekranie towarzyszyli im m.in. Edward James Olmos, Saundra Santiago, Olivia Brown, Michael Talbott, John Diehl i Gregory Sierra. W 1986 zarówno Don Johnson, jak i Edward James Olmos, zostali nagrodzeni Złotymi Globami za swoje kreacje.
W 2006 roku Michael Mann wyreżyserował filmową wersję "Policjantów z Miami". W "Miami Vice" główne role odegrali Colin Farell i Jamie Foxx. W osbadzie znaleźli się również Gong Li, Luis Tosar, Naomie Harris, Elizabeth Rodgriguez, Justin Theroux, Ciaran Hinds i John Hawkes.
Film wciągnie cię od pierwszej minuty i jest dostępny w ramach abonamentu HBO Max. Serwis dodał produkcję z 2006 roku do swojej oferty właśnie dzisiaj, 25 września! Jeśli masz ochotę na sporą dawkę adrenaliny, koniecznie go sprawdź!
James "Sonny" Crockett i Ricardo Tubbs są detektywami w Miami. Pod przykrywką próbują zdemaskować niebezpieczną organizację w mieście. Współpraca układa się dobrze do tego stopnia, że Crockett nawiązuje romans z prawą ręką bossa o imieniu Isabella. Jose "Cochi Loco" Yero spróbuje pozbyć się intruzów za wszelką cenę.
