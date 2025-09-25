"Popioły": mija 60 lat od premiery filmu. O czym opowiada?

Akcja filmu "Popioły" rozpoczyna się latem 1797 roku, w chwili, gdy podróżujący po Włoszech książę Gintułt spotyka obdartych polskich żołnierzy, śpiewających Mazurka Dąbrowskiego.

Wkrótce arystokrata wraca do ojczyzny. Los styka go tu z młodym szlachcicem Rafałem Olbromskim, który zostaje jego sekretarzem. Podróżując wraz z Gintułtem po kraju Rafał nawiązuje tragiczny romans z żoną dostojnika loży, by wreszcie wspólnie z poznanym Krzysztofem Cedrą wstąpić do armii Napoleona.

Rafał Olbromski i Krzysztof Cedro wciąż znajdują się w zasięgu oddziaływania "wichrów wojny" - Rafał bierze udział w bitwie pod Raszynem, Krzysztof walczy pod Saragossą. Pod Sandomierzem młody Olbromski spotyka księcia Gintułta. Ratuje mu życie, ale książę wkrótce ginie w pożarze dworu Olbromskich. Rafał zdejmuje mundur, poświęca się odbudowie rodowej posiadłości.

Reklama

Nadchodzi rok 1812. Krzysztof Cedro, wierny żołnierz Napoleona, uczestniczy w wyprawie na Rosję. Odwiedza Rafała i namawia go, by zaciągnął się w szeregi wojsk napoleońskich. Podczas zimowego odwrotu wielkiej armii spod Moskwy Cedro towarzyszy cesarzowi. Przy drodze, w śniegu, tkwi niewidomy Rafał Olbromski.

"Nie wybieram do ekranizacji Sienkiewicza, tylko Żeromskiego, bo nie interesuje mnie literatura zgody narodowej, literatura pogodzenia wszystkich ze wszystkimi. Naszymi bohaterami są ludzie młodzi, niedojrzali, ludzie takiego 'niedojrzałego' kraju, jaki odziedziczyliśmy i po pierwszej wojnie, i po pierwszej niepodległość" - mówił w jednym z wywiadów reżyser Andrzej Wajda.

Scenariusz produkcji napisał Aleksander Ścibor-Rylski, a za zdjęcia odpowiadał Jerzy Lipman. Podobnie jak w wielu innych filmach Wajdy, także w "Popiołach" malarska wyobraźnia artysty styka się z bliskim turpizmowi naturalizmem.

Zdjęcie Kadr z filmu "Popioły" / filmpolski.pl

"Popioły": o tych gwiazdach zrobiło się głośno

Skoro głównymi bohaterami "Popiołów" mieli być "ludzie młodzi", reżyser dał szansę początkującym aktorom. Rafała Olbromskiego zagrał Daniel Olbrychski, a Krzysztofa Cedrę - Bogusław Kierc. Obaj byli wówczas studentami szkoły teatralnej. Księciem Gintułtem został niewiele starszy Piotr Wysocki, a Heleną - Pola Raksa, licząca wówczas 24 lata. W "Popiołach" oglądaliśmy również Stanisława Mikulskiego, Arkadiusza Bazaka, Jana Nowickiego oraz Janusza Zakrzeńskiego.

Drugim operatorem na planie filmu był Andrzej Kostenko - ówczesny mąż Poli Raksy. Po latach Daniel Olbrychski przyznał, że nagrywanie niektórych scen było z tego powodu sporym wyzwaniem:

"Trudno było z Polą grać sceny miłosne, kiedy obok stał mąż i nas nieustannie kontrolował. [...] Któż z nas się w niej nie podkochiwał? Pamiętna Wanda z 'Szatana z siódmej klasy'. Niesłychanej piękności, pierwsza gwiazda młodego pokolenia".

"Popioły": ta scena wciąż wywołuje kontrowersje

Mimo że film uznawany jest dziś za kultowy, wielu widzów odmawiało oglądania dzieła Wajdy z powodu jednej sceny.

W pewnym momencie produkcji możemy zobaczyć konia, który spada ze skały. Choć współcześnie znamy wiele sposobów na realizacje takich fragmentów bez wyrządzania żadnej krzywdy, niestety, na planie produkcji rzeczywiście doszło do śmierci zwierzęcia. Po ujawnieniu tego faktu część publiczności spojrzała na produkcję mniej łaskawym okiem, a niektórzy całkowicie odpuścili sobie seans. Widzowie nie mogli wybaczyć reżyserowi tak lekkiego podejścia do sprawy. Tym bardziej, że wspomniana scena niczego nie wnosiła do fabuły.

Zobacz też:

Gwiazdy w remake'u kultowego filmu sprzed... dziewięćdziesięciu lat

