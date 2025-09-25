"Stoker": thriller, który wbija w fotel

Po tym jak ojciec Indii (Mia Wasikowska) ginie w wypadku samochodowym, jej wujek Charlie (Matthew Goode), o którego istnieniu nie wiedziała, przyjeżdża zamieszkać z nią i jej emocjonalnie niestabilną matką (Nicole Kidman). Niedługo po jego pojawieniu się, India zaczyna podejrzewać, że ten tajemniczy, czarujący mężczyzna ma ukryte motywy. Mimo tego spostrzeżenia, coś ją do niego przyciąga.

"Stoker" to debiut anglojęzyczny południowokoreańskiego reżysera, Parka Chan-wooka ("Oldboy", "Służąca"). Autorem scenariusza jest Wentworth Miller ("Skazany na śmierć"), który napisał go pod pseudonimem Ted Foulke.

To film, który trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. Widzowie i krytycy chwalili mroczny, gęsty klimat oraz warstwę wizualną. Ponadto Mia Wasikowska, Matthew Goode, Nicole Kidman stworzyli niezapomniane kreacje aktorskie.

"Stoker": gdzie oglądać?

Film "Stoker" jest dostępny na Netfliksie. Polscy widzowie chętnie sięgnęli po ten tytuł. Obecnie zajmuje drugie miejsce w TOP 10 najpopularniejszych filmów w naszym kraju w ostatnich dniach. Wyprzedza go jedynie "Może tak, może nie".

