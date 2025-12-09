VOD Intrygujący kryminał już dostępny na streamingu. W kinach mało kto zobaczył

"Granice wytrzymałości": o czym jest film?

"Granice wytrzymałości" to widowiskowy film przygodowy w gwiazdorskiej obsadzie, wyreżyserowany przez Martina Campbella, twórcę takich hitów jak: "Goldeneye", "Maska Zorro" czy "Casino Royale".

Młody himalaista Peter Garrett (Chris O'Donnell) musi wyruszyć na ratunek swej siostrze Annie (Robin Tunney) uwięzionej w lodowej grocie na niedostępnym szczycie K2. Towarzyszą mu ekscentryczny himalaista (Scott Glenn), dla którego góry zdają się nie mieć tajemnic i kanadyjska lekarka (Izabella Scorupco), która traktuje wyprawę jako okazję do łatwego wzbogacenia się. Wszystkich czeka starcie z naturą i walka o przetrwanie. Zdjęcia realizowano w majestatycznej scenerii nowozelandzkich Alp Południowych, co przydało scenom rozgrywającym się w niedostępnych górach niezwykłego realizmu.

Widzowie chwalą film za tempo i widowiskowość. Polska aktorka Izabella Scorupco wykonała na planie sceny ekstremalne, w tym jazdę na linie pomiędzy skalnymi ścianami.

"Granice wytrzymałości" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Granice wytrzymałości" zostanie dzisiaj, 9 grudnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:10.

