Mistrz kina akcji powraca! Jego nowy film to dawka solidnej rozrywki

"Samotnik": O filmie

W "Samotniku" Jason Statham wciela się w Masona, byłego agenta sił specjalnych, który porzucił dawne życie po odkryciu brutalnej prawdy o swojej misji. Od lat ukrywa się na odległej szkockiej wyspie, z dala od politycznych rozgrywek i brudnych tajemnic. Gdy pewnego dnia ratuje tonącą w sztormowym morzu dziewczynkę, znów trafia na radar swoich wrogów. Jego schronienie przestało być bezpieczne, a on i jego niewinna podopieczna stają się celem wyszkolonych zabójców.

Mason nie ma wyboru. Musi wrócić do wielkiego miasta, by ujawnić spisek na szczytach władzy, dopaść swoich prześladowców i bezlitośnie wymierzyć sprawiedliwość. Na nowo trafia na celownik tajnych służb, które kiedyś zrobiły z niego maszynę do zabijania. Teraz wrócili po to, by z nim wreszcie skończyć.

Młody talent

"'Samotnik' to nie tylko film o facecie, który został niesłusznie oskarżony i próbuje dowieść swojej niewinności. To przede wszystkim pełna dynamicznej akcji zwariowana podróż dwóch zagubionych dusz, które mają okazję zrozumieć, jak bardzo ważne są relacje międzyludzkie. Jak cenne są przyjaźń i poleganie na sobie nawzajem - mówił reżyser, Ric Roman Waugh, w rozmowie opublikowanej na yahoo.com.

W "Samotniku" bohaterowi granemu przez Jasona Stathama towarzyszy 15-letnia dziewczyna, którą uratował z morskiej toni. Wciela się w nią Bodhi Rae Breathnach. Gdy tylko młoda aktorka pojawiła się na castingu, Waugh i Statham wiedzieli od razu, że tylko ona może zagrać Jessie. Potem na planie stworzyli fantastyczny duet, o czym widzowie przekonają się już niebawem.

"Samotnik" tylko w kinach już od 13 lutego 2026 roku.