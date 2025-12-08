"Szpiedzy": film Stevena Soderbergha wbija w fotel

Fabuła "Szpiegów" Stevena Soderbergha skupia się na postaci George'a Woodhouse'a (Michael Fassbender), który musi odkryć, kto w tajnej organizacji zdradza swój kraj. W gronie podejrzanych znajduje się pięć osób - w tym jego żona, Kathryn St. Jean (Cate Blanchett). Dla George'a to oznacza dramatyczny dylemat.

"Mają silne małżeństwo" - mówi Fassbender. "Czuje, że ona jest po jego stronie. Jest między nimi głęboki rodzaj szacunku i zrozumienia. Więc kiedy to się dzieje, George zastanawia się, komu powinien być wierny? Krajowi czy żonie?".

Dla aktorów film "Szpiedzy" był także okazją do ponownej współpracy z reżyserem Stevenem Soderberghiem. Michael Fassbender spotkał się z nim wcześniej na planie "Ściganej" (2011), a Cate Blanchett w "Dobrym Niemcu" (2006). Oprócz reżyserii, Soderbergh sam montuje i operuje kamerą, co według Michaela Fassbendera nadaje produkcji wyjątkowy charakter.

U boku Blanchett i Fassbendera wystąpili także: Regé-Jean Page, Marisa Abela, Naomie Harris i inni.

"Szpiedzy": intrygujący kryminał dostępny online

Film "Szpiedzy" trafił do polskich kin 9 maja 2025 r., wcześniej miał premierę w USA. Na całym świecie zarobił niecałe 44 mln dolarów. Od kilku dni w Polsce można go oglądać na platformie SkyShowtime.

