"Dom dobry"

W swoim najnowszym filmie Wojciech Smarzowski zagląda do polskich "dobrych domów". Dzieją się w nich rzeczy, o których większość woli milczeć.

Kiedy Gośka poznaje w internecie Grześka, jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc.

Twórcy przekonują, że "Dom dobry" opowiada granicach miłości i jest produkcją, której nie da się zapomnieć. W filmie zobaczymy całą plejadę znakomitych polskich aktorów, a wśród nich: Agatę Kuleszę, Arkadiusza Jakubika, Marię Sobocińską i Andrzeja Konopkę. W główne role wcielili się rozchwytywany ostatnio Tomasz Schuchardt i niezwykle zdolna Agata Turkot. Ta ostatnio tak komentowała w rozmowie z Interią zupełne pominięcie filmu Smarzowskiego przy przyznawaniu nagród podczas tegorocznego FPFF w Gdyni: "Odebrałam to tak, że nasz film jest za mocny i że (zdaniem jurorów - przyp. red.) nie wolno, nie powinno się w taki sposób opowiadać o przemocy".

"Uwierz w Mikołaja 2"

"Uwierz w Mikołaja 2" , kontynuacja polskiego hitu sprzed dwóch lat, to pełna emocji opowieść, w której wzruszenie przeplata się z humorem, a ciepło z refleksją, tworząc wyjątkową propozycję dla widzów w każdym wieku.

Święta bez niespodzianek? Niemożliwe! Czym tym razem zaskoczą widzów ulubieni bohaterowie? Tuż przed świętami Ania z Robertem biorą ślub i wyjeżdżają w krótką podróż poślubną. Zosia zostaje na weekend pod opieką babci Sabinki. Gdy seniorka trafia nagle do szpitala, mała wyrusza na drugi koniec Polski, by odnaleźć prawdziwego świętego Mikołaja - pewna, że tylko on może jej babcię uratować. Z kolei zła macocha Aldona marzy o karierze telewizyjnej gwiazdy - i jest gotowa na wszystko, by dopiąć celu. Tymczasem w Domu Seniora "Happy End" zjawia się nowy pensjonariusz - tajemniczy Aleksander...

"Bugonia"

"Bugonia" to najnowsze dzieło Yorgosa Lanthimosa, od lat uznawanego za jednego z najlepszych twórców filmowych na świecie. Produkcja walczyła o Złotego Lwa podczas tegorocznego festiwalu w Wenecji. Film opowiada o dwóch mężczyznach, którzy mają obsesję na punkcie teorii spiskowych. Sądząc, że pewna zamożna dyrektorka dużej spółki jest kosmitką planującą zniszczyć Ziemię, postanawiają ją porwać. Mają nadzieję, że w ten sposób inwazja zostanie powstrzymana.

"Bugonia" to kolejny wspólny projekt Lanthimosa i Emmy Stone. Aktorka zagrała również w trzech poprzednich dziełach artysty: "Faworycie", "Biednych istotach" oraz "Rodzajach życzliwości". W obsadzie znaleźli się także Jesse Plemons, Stavros Halkias, Alicia Silverstone oraz Aidan Delbis.

"Predator: Strefa zagrożenia"

Za kamerą filmu "Predator: Strefa zagrożenia" stanął, odpowiedzialny za sukces dwóch poprzednich części cyklu: "Predator: Prey" i "Predator: Pogromca zabójców", Dan Trachtenberg . Amerykański reżyser zdecydował się na niemałą rewolucję, oddając, po raz pierwszy w historii serii, perspektywę drapieżcy, bo to jego oczami patrzymy na świat przedstawiony.

Przyszłość. Odległa planeta. Wyklęty przez własny klan młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) zostaje wystawiony na ekstremalnie niebezpieczną próbę. Jego jedyną nadzieją na przetrwanie okazuje się zaskakujący sojusz z tajemniczą Thią (Elle Fanning). Razem wyruszają w podróż, która prowadzi ich do starcia z wrogiem godnym prawdziwego łowcy.

"Miłość"

"Miłość" to druga część nagradzanej trylogii Daga Johana Haugeruda ("Sex", "Sny o miłości"). Film jest romantyczną opowieścią, która zgłębia seksualność, związki i miłość.

Głównymi bohaterami filmu są Marianne, singielka oraz pragmatyczna lekarka i Tor, pielęgniarz, z którym kobieta pracuje w jednym szpitalu. Oboje unikają konwencjonalnych związków. Pewnego wieczoru Marianne spotyka przypadkowo na promie Tora, który często spędza tam noce, szukając poprzez aplikację randkową niezobowiązujących kontaktów z mężczyznami. Rozmowa, w której Tor dzieli się ze swoją koleżanką doświadczeniami na temat spontanicznej bliskości, wzbudza w niej spore zainteresowanie. Zaintrygowana, zaczyna zastanawiać się, czy taka forma randkowania, może być również dobra dla niej.

"Być kochaną"

Maria (Helga Guren) wchodzi w kolejną relację z nadzieją na nowy początek. Wystarczy jedno spojrzenie i czuje się, jakby znała Sigmunda (Oddgeir Thune) całe życie, a namiętny romans szybko przeradza się w poważny związek. Historia w "Być kochaną" zaczyna się tam, gdzie kończy się większość love stories. Codzienność w patchworkowej rodzinie szybko ujawnia niespełnione ambicje, niewyrażone uczucia i sprzeczne potrzeby, które kumulują się w emocjonalną bombę - a ta pewnego wieczoru wybucha.

W "Być kochaną" przejrzy się wiele kobiet, które starają się pogodzić bycie partnerką i matką, bez rezygnowania z siebie. Empatyczny, ale stawiający na szczerość, pełen gniewu i łez, a jednak terapeutyczny film Norweżki Lilji Ingolfsdottir proponuje głęboką refleksję nad tym, kim jesteśmy w relacjach i z czego rezygnujemy, próbując sprostać cudzym oczekiwaniom. Film pozwala jednak uwierzyć w kolejną szansę, widząc w kryzysie początek pięknej, nowej relacji: ze sobą.

"Przypadkiem napisałam książkę"

"Przypadkiem napisałam książkę" to poruszająca i pełna czułości opowieść o potędze słów, dojrzewaniu i poszukiwaniu siebie. Dwunastoletnia Nina odkrywa, że pisanie może być nie tylko pasją, ale także sposobem na radzenie sobie z emocjami. Dziewczynka zanurza się w świat wyobraźni i rodzinnych wspomnień, co pomaga jej mierzyć się z brakiem matki. Buduje również poczucie własnej wartości i otwiera serce na pierwszą miłość. To historia, która bawi, wzrusza i inspiruje, pokazując, że każde dziecko ma w sobie ogromną siłę.

"Kicia Kocia ma braciszka"

Uwielbiana przez najmłodszych rezolutna tytułowa bohaterka powraca w animacji "Kicia Kocia ma braciszka" . Po raz kolejny jest gotowa stawić czoła nowym wyzwaniom! Jej perypetie są pełne zabawy, radości i odzwierciedlają dziecięcą codzienność. Tym razem bystra kotka i jej wierni przyjaciele - Pacek, Adelka i Julianek - pobawią się w aptekę oraz pokażą młodym widzom, jak wygląda wizyta u dentysty i jak radzić sobie ze złością. Wraz z Kicią Kocią wybierzemy co zasiać w ogródku, przywitamy wiosnę oraz poznamy jej małego braciszka Nunusia!

"Noc w zoo"

Historia w animacji "Noc w zoo" rozpoczyna się, gdy kolejny dzień w tytułowej placówce dobiega końca. Zwierzęta smacznie śpią, gdy z nieba spada... meteoryt. Bum! I robi się naprawdę dziwnie. Część zwierzaków zamienia się w neonowe, żelkowate stwory o bardzo podejrzanych właściwościach, a całe zoo ogarnia totalny chaos.

Do akcji wkracza duet, który do tej pory wolał omijać się szerokim łukiem: bystra wilczyca Gracie i przypakowany, lekko nadęty puma Dan, którzy w obliczu zbliżającej się katastrofy nie mają innego wyjścia, jak połączyć siły i razem znaleźć wyjście z tarapatów. Dołączają do nich zadziorna kapibara Frida, sprytny pawian Felix, wiecznie zestresowany struś Ash i przemądrzały lemur-kinofil Xavier. Razem tworzą nieco szaloną i totalnie nieprzewidywalną ekipę ratunkową. Czas na wielką przygodę - wszystkie łapy na pokład!