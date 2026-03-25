"Fatherland" skupia się na podróży pisarza Tomasza Manna (Hanns Zischler) z Frankfurtu w RFN-ie do Weimaru w NRD na samym początku zimnej wojny. Towarzyszy mu córka Erika (Sandra Hüller). W obsadzie jest także Joanna Kulig. Wśród producentów znaleźli się Ewa Puszczyńska ("Prawdziwy ból", "Dziewczyna z Kolonii") i Edward Berger ("Na Zachodzie bez zmian", "Konklawe"). Za zdjęcia odpowiada Łukasz Żal, który współpracował z Pawlikowskim wcześniej przy "Idzie" i "Zimnej wojnie".

"Fatherland". Twórcom zależy na premierze w Cannes

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w Legnicy 13 sierpnia 2025 roku. Następnie kontynuowano je w Bielsku-Białej, Cieszynie, Warszawie, Weimarze i Wrocławiu. Prace na planie zakończyły się w połowie grudnia 2025 roku.

Ruimy informował wcześniej, że Pawlikowski może nie zdążyć z postprodukcją na festiwal w Cannes. Jednak w ostatnim wpisie dziennikarz przekazał, że "Fatherland" jest w trakcie montażu dźwięku, a twórcom zależy na debiucie w czasie tegorocznej edycji wydarzenia. Gdyby tak się stało, byłby to powrót Pawła Pawlikowskiego na Lazurowe Wybrzeże po siedmiu latach. W 2018 roku w Konkursie Głównym MFF w Cannes znalazła się jego "Zimna wojna". Jury pod przewodnictwem Cate Blanchett przyznało mu nagrodę za reżyserię. Rok później Pawlikowski był członkiem jury Konkursu Głównego.

79. MFF w Cannes. Te filmy zadebiutują podczas festiwalu

Ruimy podał wcześniej, że w Konkursie Głównym 79. MFF w Cannes na pewno znajdą się "All of a Sudden" Ryusuke Hamaguchiego i "Fjord" Critiana Mungiu. Udział "Minotaura" Andrieja Zwiagincewa w najważniejszej sekcji wydarzenia jest także bardzo prawdopodobny. W programie nie zobaczymy nowych filmów Rubena Östlunda, Terrence'a Malicka, Mike'a Leigh, Alejandro Gonzáleza Iñárritu i Lukasa Dhonta.

Należy zaznaczyć, że nie są to potwierdzone informacje, a Ruimy'emu zdarzało się mylić. W zeszłym roku zapewniał, że "Franz Kafka" Agnieszki Holland znajdzie się w Konkursie Głównym 82. MFF w Wenecji. Tak się jednak nie stało.

79. MFF w Cannes. Kiedy rozpocznie się europejskie święto kina?

79. MFF w Cannes odbędzie się w dniach od 12 do 23 maja 2026 roku. Listę filmów, które zostaną pokazane w najważniejszych sekcjach, poznamy 9 kwietnia. Na czele jury Konkursu Głównego stanie południowokoreański reżyser Park Chan-wook. W czasie wydarzenia honorowe Złote Palmy otrzymają aktorka i piosenkarka Barbra Streisand oraz reżyser i scenarzysta Peter Jackson.