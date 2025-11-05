Piękna aktorka nie do poznania? Dla kontrowersyjnej roli ogoliła głowę

Temat jest stary jak świat, ale w ostatnich latach przeżywa swą drugą młodość. Płaskoziemcy, denialiści klimatyczni, foliarze trafili na podatny grunt i doczekali się swoich pięciu minut. Taką obsesją jest dotknięty grany przez Jesse'ego Plemonsa Teddy. Wyraźnie sfrustrowany swoim dotychczasowym życiem, będący na marginesie społeczeństwa młody mężczyzna, znajduje ukojenie jedynie w pszczelarstwie (godny uwagi wątek ekologiczny) oraz przygotowywaniu się na moment, kiedy "oni" po nas przyjdą. Nie jest w tym sam, bo towarzyszy mu kuzyn Don (dobra rola debiutanta Aidana Delbisa). Co prawda jest wiernym kompanem, ale cały czas trzeba go upewniać, że to, co robią, jest właściwe. A z tym można by polemizować. Szczególnie gdy bohaterowie porywają stojącą na czele dużego koncernu farmaceutycznego Michelle Fuller (Emma Stone).

Reklama

"Bugonia": Trudno się nie uśmiechnąć

I tu zaczyna się zabawa, którą zaserwował nam Lanthimos do spółki ze scenarzystą Willem Tracym, pracującym wcześniej między innymi przy znakomitym serialu "Sukcesja". Sporo w tej opowieści farsy (momentami dość brutalnej), absurdów i czarnego humoru, które dodatkowo podbijane są ścieżką dźwiękową. Bo jak inaczej nazwać dialog, jaki prowadzi Teddy z przykutą do łóżka kobietą, zarzucając jej, że jest kosmitką, która przybyła na naszą planetę z gwiazdozbioru Andromedy. Bynajmniej nie w pokojowych zamiarach. Coś, co u innego reżysera byłoby śmiertelnie poważne, u Lanthimosa jest poprowadzone w taki sposób, że trudno się nie uśmiechnąć.

Te osobliwe "negocjacje" to też moment, w którym mogą wybrzmieć znakomite role Emmy Stone i Jesse'ego Plemonsa. Ona balansuje pomiędzy strachem a sarkazmem, on z kolei próbuje zachować pewność siebie, choć z czasem w jego głowie zaczynają rodzić się wątpliwości. Dla amerykańskiej aktorki to już czwarta współpraca z greckim reżyserem przy pełnym metrażu. Z kolei Plemons pojawił się na drugim planie w jego ostatnim filmie "Rodzaje życzliwości". Nie dziwi mnie, że aktor wpadł w oko Lanthimosowi, bo w oddaniu ogarniętego manią, zdesperowanego chłopaka wypadł bardzo przekonująco. Dla Emmy Stone nie była to może tak śmiała rola, jak w "Biednych istotach", ale z pewnością wciąż niełatwa. W końcu ogoliła dla niej głowę. Wydaje się zresztą, że u Lanthimosa łatwych ról po prostu nie ma.

Grek odnalazł się w Hollywood

Śmiech w filmie greckiego reżysera ma w sobie coś z reakcji obronnej. Choć "Bugonia" to czarna komedia, jest podszyta lękami i niepokojami teraźniejszości. Przebodźcowaniem, dezinformacją, manipulacją, korporacyjnym porządkiem, agresywnym kapitalizmem. Twórca "Kła" od zawsze był dobrym diagnostą społecznych nastrojów, choć tym razem podaje to w sposób bardziej bezpośredni niż zazwyczaj. Nie traci przy tym nic ze swojej błyskotliwości, surrealistycznego humoru i autorskiego podejścia. Może imponować, w jak bezprecedensowy sposób Lanthimos toruje sobie ścieżkę w Hollywood, a nie jest to wcale takie łatwe. Gdyby jakiś producent chciał zaingerować w jego scenariusz, przy pierwszej próbie wylądowałby pewnie w gwiazdozbiorze Andromedy.

8/10

"Bugonia", reż. Yorgos Lanthimos, USA, Korea Południowa 2025, dystrybucja: United International Pictures, premiera kinowa: 14 listopada 2025 roku.